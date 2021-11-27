比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻　網羨慕：新婚夜忙翻

記者王佩翊／綜合報導

印尼近日一名富豪一次娶了8個老婆，比《鹿鼎記》中先後娶了7個老婆的韋小寶還多，迎娶畫面曝光後，隨即引發網友熱議。只見影片中新郎與其餘8名「新娘」全都身穿華服，吸引外界目光。網友看到影片後則是反應兩極，有人對此羨慕不已，但也有人直言，「8個老婆不就代表他有16個岳父岳母嗎？」

▲富豪一次娶了8個老婆回家。（圖／IG／kegoblogan.kekinian ）



Instagram帳號@kegoblogan.kekinian日前上傳了一則影片，儘管作者並未對這則影片多做說明，但是從畫面中可以看到，一名男子穿著印尼當地的新郎傳統服飾，被8名女子包圍，而這8人也全都濃妝豔抹，並穿上新娘禮服，讓網友直呼，「一次娶8個老婆，簡直是人生勝利組。」

據悉，該名男子是當地的富豪，儘管並沒有證實他的身分，不過據信他一次就把8個女孩娶回家。對此，網友表示，「魯蛇們望塵莫及」、「新婚之夜應該很忙吧」、「8個老婆不就代表他有16個岳父岳母嗎」、「單身狗的老婆都被他搶走了」等。

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