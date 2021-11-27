宏都拉斯總統大選「對台動向」受關注　牽動美中角力

▲宏都拉斯前第一夫人、「自由重建黨」候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德古西加巴26日綜合外電報導

台灣中美洲友邦宏都拉斯總統大選在即，目前民調領先候選人曾承諾當選後將擁抱中國、淡化與台灣關係，引發尋求在區域施展影響力的北京與華府展開外交角力。《路透社》報導，宏都拉斯人口略低於1000萬，卻是美國支持的台灣在中美洲和加勒比海數量正逐漸減少的邦交國家之一。

宏都拉斯總統大選將在28日登場，有當選希望的左派候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）力圖整合不滿保守派十多年統治的反對派勢力。她在政見宣言中表示，一旦勝選，她「當然」會尋求與中國建立正式外交關係。然而，就在美國國務院西半球事務局助卿尼科爾斯（Brian Nichols）本週時機不尋常訪問宏都拉斯後，替秀瑪菈．卡斯楚撰寫政見宣言的幕僚表示，關於這項政見尚未做出最後決定。

▲宏都拉斯代表執政黨國民黨參選的首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

秀瑪菈．卡斯楚的主要對手、首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）雖尚未對中國立場做出表態，但許多人預期他會維持現行政策。不過，10月公布的一份民調顯示，阿斯夫拉的支持率落後秀瑪菈．卡斯楚多達17個百分點。另一份民調則顯示雙方勢均力敵。

中國外交部25日則指責美國在宏都拉斯大選前進行「粗暴干涉」。在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任白宮拉丁美洲事務國家安全顧問的芮斯特瑞波（Dan Restrepo）指出，美中正在美洲競逐影響力，「中國態度比以往積極許多，承認邦交與否對他們來說十分重要」。芮斯特瑞波並認為，若宏都拉斯轉為承認中國，會是一個「重大變化」。

台灣外交部表示，會尊重宏都拉斯的選舉結果，但同時提醒宏方注意中國口惠而實不至的承諾。中國為在國際上孤立台灣，近年在拉丁美洲挖走若干台灣長久邦交國，例如多明尼加共和國和最近的薩爾瓦多。

▲卡斯楚的親近幕僚表示，她尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。（圖／翻攝自Facebook／@XiomaraCastroZ）

一位要求匿名的美國國務院高級官員透露，現任美國總統拜登（Joe Biden）政府希望見到宏都拉斯與台灣維持邦交，尼科爾斯率領的代表團本週訪宏時也強調這項訊息。這名官員告訴一小群記者，「我們對2位主要候選人直接了當這麼說。」但他未說明2位宏都拉斯總統候選人的反應。

一名美國高級官員告訴《路透社》，華府相信秀瑪菈．卡斯楚如今已對美國立場有更清楚認識，並希望她若當選後，會將美方立場納入考量。

宏都拉斯是美洲第3貧窮國家。若選擇與中國建交，可能意味會獲得更多中國投資。協助領導宏都拉斯一個農會的酪梨農畢內達（Geovany Pineda）便謹慎冀望中國會提供比台灣更好的農業援助。畢內達指出，台灣協助宏都拉斯酪梨生產的3年計畫共投資近400萬美元（約新台幣1億1200萬元），但他有預感宏國能獲得更好的交易。「我聽說與中國建交的國家，都獲得更多幫助。」

但並非每個宏都拉斯人都這麼相信，尤其是考量到如果與美國的關係會因此減弱。

宏都拉斯最主要企業遊說團體COHEP負責人西卡非（Juan Carlos Sikaffy）便表示，在沒有邦交的情況下，中國貨品已占宏都拉斯進口的1/5，代表美國企業能帶來的幫助空間更大。西卡非說，「經濟上來說，與中國建交不符合我們利益，因為我們想要的是美國企業把中國業務移到宏都拉斯。」他指出，從宏國北部主要港口將貨物運往美國的費用，比從上海運到美國便宜。

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