魔王變種Omicron來襲　4疫苗回應一次看！BNT：新疫苗最快100天交貨

▲輝瑞表示，如果有需要調整疫苗成分以因應新變種病毒，新疫苗最快100天內就能交貨。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠病毒新變異株「B.1.1.529」目前正在迅速傳播，世界衛生組織（WHO）稍早正式將其命名為Omicron，並將其列為高關注變異株。包含台灣在內，各國也紛紛將部分非洲國家列為重點高風險國家。對此，目前各大藥廠也緊急投入研究，以應對新變種病毒，其中輝瑞／BNT更強調，最快100天內便可以推出對抗Omicron的疫苗。

根據《路透社》報導，輝瑞與BioNTech 24日表示，未來兩週將持續蒐集Omicron的實驗檢測數據，以確定現有疫苗是否對其有足夠效力，一旦發現Omicron是逃逸變異株，且可能在全球傳播，輝瑞與BioNTech將會立即重新調整疫苗，最快6週內可完成研發，並在100天內正式量產。

逃逸變異株指的是該新型變種病毒會逃過人體免疫反應，致使現有疫苗失去功效。

▲Omicron正在非洲地區快速擴散中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



莫德納公司則是一份聲明中強調，加強劑是目前唯一可以增強對病毒免疫力的方法。該公司也正在努力研發適合Omicron的新加強劑，同時也在測試增加現有加強劑的劑量是否能提高有效性。

嬌生則稱，該公司正在密切監測新變種病毒，並測試疫苗對於新變異株的有效性。

英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠則提到，該藥廠與牛津大學合作研發的疫苗平台能夠對新變種病毒做出迅速反應，同時也在發現Omicron的波札那（Botswana）與史瓦帝尼（Eswatini）進行研究。

B.1.1.529截至目前為止擴散至少3國，世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。南非目前已經確診77例、波札那4例，亞洲地區香港累計2例。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast