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首度針對518事件道歉？全斗煥遺孀「只用15秒」帶過　諷刺對比照曝

▲▼佛教僧侶在全斗煥告別式現場敲木魚。（圖／達志影像）

▲佛教僧侶在全斗煥告別式現場敲木魚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統全斗煥23日上午以90歲高齡在自家廁所嚥下最後一口起，臨終前還是未曾向518光州民主運動因軍方武力鎮壓而喪命的犧牲者致歉，其遺孀李順子今（27）日上午在延世大學塞布蘭斯醫院舉行告別式，她在現場唸出事先寫在紙上的追悼詞長達3分15秒，其中關於518事件的部分只占15秒。

根據《韓聯社》，全斗煥的告別式於27日上午7時30分在塞布蘭斯醫院的1樓靈堂簡單舉行，現場有遺孀李順子、全宰國、全在庸、全在萬、全孝善等50多名家屬，以及第5共和國時期的官員和宗教人士出席，而為了遵守政府防疫規則，現場只準備了48個座位。

李順子難掩哀戚神色，她以家族代表的身份、帶著哽咽的語氣唸了事先準備的追悼詞，並在1980年518光州事件爆發41周年以後，首度針對歷史上犯下的錯誤向外道歉，「回想起丈夫卸下公職，我們經歷了許多事，而每次丈夫總是說，『所有事都是我自己的過錯、無德所致』，隨著今天喪禮告一段落，我替丈夫（全斗煥）與所有的家族成員，向丈夫在任（總統）時受傷害的所有人致上最深的歉意！」

▲▼全斗煥遺孀李順子神色哀戚出席告別式。（圖／達志影像）

▲全斗煥遺孀李順子神色哀戚出席告別式。（圖／達志影像）

李順子表示，「丈夫2013年時被診斷罹患阿滋海默症，長期以來飽受記憶障礙與認知障礙所苦，今年8月更被診斷罹患多發性骨髓瘤（屬於血癌的一種），本來他艱辛地苦撐著，（今年）11月23日在我的攙扶下站起身後，突然倒地昏厥，就在我的懷中嚥下最後一口氣。」

李順子神色哀戚，「夫妻倆在一起的歲月長達62年，我親自送走了丈夫，雖然內心哀痛萬分、無以言表，但（丈夫全斗煥）能夠毫無苦痛地輕鬆與世界道別，其實應該是件值得感恩的事。丈夫平常就把遺言掛嘴邊，說若是等到死了以後，喪禮一定要簡單樸素、不要建墳，死後將遺體火化，骨灰灑在能夠看到北方（指北韓，朝鮮）的地方。」

告別式會場掛上全斗煥的遺照，只見照片中的全斗煥帶著一抹淡淡的微笑，以祥和的模樣離開這個世界，實在難以想像這對518事件因軍方武力鎮壓而躺在以太極旗（南韓國旗）覆蓋棺材內的犧牲者而言，是多麼諷刺的一件事。

▼全斗煥以高齡90歲之姿在家中離世，對比光州518事件受難者在軍方武力鎮壓下帶著痛苦匆匆離世，實在極為諷刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼全斗煥以高齡90歲之姿在家中離世，對比光州518事件受難者在軍方武力鎮壓下帶著痛苦匆匆離世，實在極為諷刺。（圖／達志影像／美聯社）▲▼全斗煥靈堂會場，與光州擺滿518事件罹難者屍體與棺材一景相比，實在極為諷刺。（圖／路透社）

▲全斗煥靈堂會場，與光州擺滿518事件罹難者屍體與棺材一景相比，實在極為諷刺。（圖／路透社）

不過根據《紐西斯通訊社》，518事件受難者相關公民團體在聽到李順子的追悼詞以後相當不以為意，表示無法接受全斗換一家的道歉；然而，全斗煥的心腹、前青瓦台總統秘書官閔正基（민정기）卻表示，李順子的追悼詞並非全然與518事件相關。

閔正基表示，「媒體在報導時使用『41年來首度針對518事件道歉』，其實全斗煥生前就曾在《回顧錄》寫下類似內容，表示任期以內犯下諸多過失，對因其受到傷害的人表示歉意。」

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