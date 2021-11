新病毒Omicron「跳Nu避Xi」有玄機　世衛命名內幕曝

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/路透)



記者葉國吏/綜合報導

世界衛生組織(WHO)26日召集會議,顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株(Variants of Concern, VOC),同時也將該種變異株命名為「Omicron」。不過以往世衛組織是以希臘字母順序命名,這次卻直接跳過Nu、Xi,外界認為可能是避免混淆跟區域污名化。

根據俄羅斯官方新聞電視台《RT》(今日俄羅斯)報導指出,有世衛官員透露,這次命名跳過Nu的原因,是因為發音跟New相同,避免混淆才會避開。至於N下個字母Xi則是為了避免對區域污名化。

美國《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)記者在推特發文指出,Xi是一個常見的姓氏,所以世衛組織命名時會避免對任何社會、國家、地區、種族群體造成冒犯。

WHO on skipping Nu/Xi to dub variant Omicron: “Nu is too easily confounded with ‘new’ & Xi wasn’t used b/c it’s a common last name & WHO best practices for naming disease suggest avoiding causing offense to any cultural, social, national, regional, professional, & ethnic groups.”