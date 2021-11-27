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新魔王變種「Omicron」強勢威脅　一文看懂各國因應手段

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園國際機場。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

非洲出現新變種「B.1.1.529」，傳播力高過Delta，且已在香港、比利時等至少4地區出現病例，世界衛生組織（WHO）26日將其列為高關注變異株，並命名為「Omicron」，各國也陸續宣布因應措施。

針對新變種防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（26）日呼籲，還沒打疫苗的民眾要趕快預約，另宣布29日起將非洲6國列為重點高風險國家，入境後須入住集中檢疫所14天。

美國

針對南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威8國進行旅行限制，航班仍繼續營運，但只有美國公民和永久居民能從上述8國入境美國，預計在下週一開始實施。

加拿大

禁止2週內曾到南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克等國的外國公民入境，加拿大公民則必須強制檢測並接受隔離，直到結果呈現陰性。

香港

今（27）日凌晨起將非洲7國與南非同列為高風險地區，非港人禁止入境。

歐盟

成員國26日同意針對南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克實施入境限制，目前法國、奧地利、義大利、捷克、荷蘭、馬爾他、塞浦路斯已宣布禁止2週內去過上述地區的旅客入境。

▲香港機場。（圖／CFP）

▲香港機場。（圖／CFP）

以色列

以色列26日出現一起Omicron病例，該人士自馬拉威返國後確診，另還有2起可能病例還在等待檢測結果，目前已限制南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比亞、納米比亞和辛巴威等7國人士入境。

俄羅斯

根據《今日俄羅斯》（RT）報導，28日起禁止10天內到過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、坦尚尼亞、馬達加斯加、香港的外籍旅客入境，直航坦尚尼亞的班機停飛至明年2/1。

新加坡

限制南非及鄰近國家旅客入境，近期有波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威旅遊史的非新加坡公民或非永久居民，將被拒絕入境或到新加坡轉機。

印度

針對來自南非和其他高風險國家的國際旅客進行嚴格檢測。

日本

27日起從南非及納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威和波札那入境的旅客，一落地就需進行檢疫，入住指定檢疫所10天，隔離過程中須進行3次病毒測試。

菲律賓

26日起暫停南非、波札那、納米比亞、辛巴威、賴索托、史瓦帝尼及莫三比克的航班與人士入境，目前預計實施至12月15日。

瑞士

26日宣布南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克7國的直航班機停飛，待在這些國家的瑞士公民和永久居民仍可入境，從上述地區及香港、以色列、比利時等地區入境的旅客，則需接受病毒檢測、進行10天隔離。

捷克

27日起禁止2週內造訪南非、納米比亞、賴索托、史瓦蒂克、辛巴威、波札那、莫三比克和尚比亞等8國的旅客入境。

英國

26日起禁止往來南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼等6國航班，從上述地區入境的英國公民也需隔離。

德國

26日晚間起僅德國公民可入境，入境後需隔離14天。

法國

暫停所有來自非洲南部的航班48小時，最近從該地區入境的所有人需接受檢測。

西班牙

下週二起停飛南非、波札那航班。

阿拉伯聯合大公國

下週一起對南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克7國旅客實施入境禁令。

沙烏地阿拉伯

近只南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克7國航班，2週內有上述地區旅遊史的外籍旅客不得入境。

摩洛哥

禁止南非旅客入境。

伊朗

暫停南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼的旅客入境。

埃及

暫停南非直航班機。

巴西

暫停南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼的航班，禁止2週內有上述旅遊史的旅客在巴西轉機，從上述地區入境的巴西公民需進行隔離。

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