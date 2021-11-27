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印度神童又中！新魔王Omicron嚇倒道瓊瀉1000點　還有5預言剉咧等

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）再次預言成功，英國宣布解封日期延後。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童阿南德再次成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預言，全球將面臨包含疫情反撲及經濟動盪等7大難關，而南非近期出現新型新冠變種病毒Omicron（B.1.1.529），讓全球市場避險情緒升溫，包含台股、港股、日股接連慘跌，美股26日盤中也一度狂瀉1000點，被認為預言再次成真，也擔憂其他的預言是否會真的發生。

印度神童阿南德10月下旬時預言，全球即將面臨的7大難關，包含能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情及飢荒等，至明年5月前都不會有好轉趨勢，更點名中國、美國、歐洲及亞洲多個國家，呼籲人們提前做好準備。

其中新冠疫情部分，他表示，新冠疫情12月可能會有更大規模的擴散，就算是疫苗接種率較高的國家也要小心疫情反撲。如今新型新冠變種病毒Omicron（B.1.1.529）出現，其感染率、傳染力明顯高於其他變異株，讓全球市場避險情緒升溫、股市動盪，被港媒認為是阿南德的預言再次成真。

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股26日開盤後，道瓊工業指數（DJI）一路慘跌，盤中一度跌破1000點。（圖／路透）

新冠變種病毒Omicron確診數持續上升，全球股市26日出現動盪，包含台股下跌284點（1.61%）摜破月線，日股下跌750點、港股下跌659點，美股四大指數之一的道瓊工業指數（DJI）26日盤中一度狂瀉1000點，另標普500、納指及費城半導體指數一片慘跌。

阿南德YouTube頻道至今已超過107萬人訂閱，儘管有許多人認為他的預言十分準確，但他其實也有預言失準的時候，例如他曾說2020年會發生第3次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。

針對阿南德近年多次預言，專研在西洋占星學的星座專家唐綺陽日前曾公開發表，對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」，更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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ET快訊
快訊／新冠變異株B.1.1.529正式取名「Omicron」

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