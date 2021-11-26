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「新冠變異株Nu」掀市場恐慌！美基準油價重挫5％　比特幣也大跌

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲新冠肺炎出現新型的變異病毒株，進而引發全球市場恐慌。（圖／路透）

文／中央社

南非等地出現可能對疫苗有抵抗力的COVID-19新變異病毒株，引發全球市場恐慌，美國基準油價今天應聲重挫逾5%，投資人大拋高風險資產，加密貨幣價格和英鎊匯價也雙雙挫跌。

路透社報導，科學家指出，在南非、波札那（Botswana）和香港發現的這支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株，有不尋常的突變組合，可能有辦法躲避人體的免疫反應或傳播力更強，因此被形容為至今最令人擔憂的變異株。

法新社報導，美國西德州中級原油（WTI）期貨價格今天應聲下挫5.3%，來到每桶74.24美元。歐洲基準北海布侖特原油（Brent Crude）價格也挫跌4.5%，每桶報78.52美元。

焦慮的投資人擁抱債券、日圓和美元等傳統避險資產。市值最大的加密貨幣比特幣應聲重挫7.8%，跌到5萬4377美元，是10月12日以來最低價；市值第2大的以太幣更大跌11.6%，降至一週來最低價。

英鎊兌美元匯價也短暫貶破1.33美元，創去年12月以來首見。投資人擔憂南非這支新變異株恐怕更難對付，因而降低對英格蘭銀行（Bank of England）將在12月升息的預期心理，增添英鎊下貶壓力。

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