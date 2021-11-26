印度神童預言又成真！「變種病毒Nu」嚇倒全球股市　台股跌破月線

▲印度神童阿南德再次成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預言，新冠疫情12月可能再次大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要當心疫情反撲，並點出全球即將面臨，包含經濟動盪在內的7大難關。港媒26日指出，由於新冠變異株Nu（學名為B.1.1.529），導致全球股市出現震盪，認為阿南德的預言將再次成真。

根據港媒《東網》報導，阿南德出道至今，已多次預言中全球局勢及經濟發展，早前也預言世界要提防7大難關，包含新冠疫情再度擴散、能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂及飢荒等，美國昨天才剛度過感恩節，不料隔日「黑色星期五」就發生股市動盪，商品期貨冧市（崩盤）。

報導指出，本次觸發市場恐慌的原因，被認為是新型新冠變異株Nu（學名為B.1.1.529）造成。台股26日下跌284點（1.61%）摜破月線，日股也大幅下跌750點、港股下跌659點，美國道瓊期指也急殺800點，歐股開盤後主要指數也重挫3%左右。

▲台股26日下跌284點（1.61%）摜破月線，日股也大幅下跌逾750點、港股下跌659點。（圖／記者湯興漢攝）

新冠變異株Nu也讓好不容易見到曙光的空運市場將再度蒙塵，台股華航（2610）、長榮航（2618）26日股價應聲摜壓至跌停。低迷已久的防疫概念股則漲勢凌厲，包含檢測醫材廠亞諾法（4133）、熱映（3373）攻漲停，雃博（4106）也拉出逾半根停板。

阿南德YouTube頻道至今已超過107萬人訂閱，儘管有許多人認為他的預言十分準確，但他其實也有預言失準的時候，例如他曾說2020年會發生第3次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。

針對阿南德近年多次預言，專研在西洋占星學的星座專家唐綺陽日前曾公開發表，對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」，更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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