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新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

▲▼ 英國希斯羅機場,Heathrow Airport（圖／CFP）

▲圖為英國倫敦希斯羅機場。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲出現新變種毒株B.1.1.529，世界衛生組織26日證實，全球現已有近百例個案。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球4地，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。面對來勢洶洶的B.1.1.529，各國紛紛祭出新措施來應對。

台灣
指揮中心29日零時起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，抵台前14天入住或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天。

新加坡
新加坡衛生部26日發布文告指出，新旅遊限制影響非洲7國，分別為波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威，自27日深夜11時59分起，14天內曾到訪這些國家的旅客，包括持有長期准證及短期探訪准證者，即便先前已取得入境准證，一律不准入境或過境新加坡。至於新加坡公民及永久居民，入境後必須接受10天隔離。

新加坡此項新規定將持續實施4周，當局之後將商討相關規定是否延長。

日本
日本計畫針對南非等6個非洲國家實施邊境管制。

以色列
以色列禁止所有公民前往非洲南部，包含納米比亞、賴索托、南非、波札那、史瓦帝尼和莫三比克（Mozambique），且同樣禁止來自以上地區的外國籍遊客入境。

印度
 印度當局建議，要求所有邦針對來自南非及其他有風險國家的國際旅客進行檢測及篩檢。

英國
英國自26日起，禁止納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南非、波札那、史瓦帝尼（Eswatini）和辛巴威（Zimbabwe）六國飛往英國的航班，自上述國家返回英國的旅客均需隔離檢疫。

義大利
義大利衛生部長簽署了一項行政命令，禁止來自南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼的旅客入境，過去14天內去過這些國家的旅客也一律禁止。

德國
德國衛生部消息人士透露，德國將宣布南非為病毒變種地區。

捷克
捷克外長庫韓內克（Jakub Kulhanek）透過推特宣布，自27日起，禁止過去14天內造訪過南非、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、波札那、莫三比克及尚比亞的旅客入境。強烈建議捷克公民不要前往這些地方旅遊。

奧地利
奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）宣布，從26日午夜開始，僅有本國公民才能從以上7個非洲國家入境，且返國後必須隔離10天、接受強制性的PCR檢測，並向當局進行登記。

歐盟
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「將會建議並和成員國密切協調，啟動緊急煞車（emergency brake）機制禁止來自非洲南部的航空旅行。」德國衛生部門也預計在26日對此進行討論。

►最恐怖突變！新毒株B.1.1.529暴增50例↑全球擴散中　4大QA一次看
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