新魔王Nu恐再掀新疫情！不到25天就佔逾80%病例　感染趨勢圖曝光

記者葉睿涵／綜合報導

最終可能會被命名為「Nu」的新變異株B.1.1.529，在非洲現蹤後擴散至4個國家，並在全球範圍內引起了至少77宗確診病例。科學家預估，新變種病毒的感染力遠勝Delta，並可能會降低疫苗效力，因為B.1.1.529病毒的棘蛋白突變不止比Delta多2倍，還導致南非的病例數暴增10倍。

▲新的B.1.1.529變種病毒導致南非病例數暴增。（圖／路透）

綜合彭博社與《金融時報》報導，儘管南非國家傳染病研究所（NICD）未將目前國內疫情再起的原因歸咎於新變種，但南非衛生官員德奧利維拉（Tulio de Oliveira）指出，截至週四，南非已發現了近百宗與B.1.1.529相關的病例，早期PCR檢測結果顯示，南非24日出現的1100宗新增病例中，有90%是由這種新變種病毒所引起，顯示B.1.1.529病毒已成為了當地的主要流行病毒株。

南非衛生當局的疫情資料顯示，Beta變種病毒花了近百天才佔據南非新增病例中的40%以上，Delta則用了約100天才佔據南非逾80%的新增病例。然而，新變種病毒B.1.1.529的病例在短短25天內就佔了逾80%，顯示B.1.1.529比Beta，甚至Delta病毒的傳播速度還要快。

Five quick tweets on the new variant B.1.1.529



Caveat first: data here is *very* preliminary, so everything could change. Nonetheless, better safe than sorry.



1) Based on the data we have, this variant is out-competing others *far* faster than Beta and even Delta did pic.twitter.com/R2Ac4e4N6s — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) November 25, 2021

另外，在Beta病毒和Delta病毒掀起的第2和第3波疫情中，南非的單日新增病例峰值都分別落在了1萬5000宗以上和2萬宗以內，因此《金融時報》指出，感染力更強的B.1.1.529病毒可能會再掀起另一波疫情。

▲B.1.1.529可能會再掀起另一波疫情。（圖／翻攝自推特／@jburnmurdoch）

除了在南非引發的疫情暴漲外，B.1.1.529另一個引起人們關注的原因在於它的棘蛋白擁有32個突變，因此科學家擔心，這些突變可能會增強病毒感染細胞和傳播的能力，甚至讓病毒擁有逃避免疫系統的能力，使免疫細胞更難攻擊病原體，導致疫苗效力下降。

[Thread] What is the potential impact of the new B.1.1.529 #COVID19 variant? @rjlessells:

1. It's relatively simple to detect some B.1.1.529 cases, as it's possible to use PCR tests to do this in some cases

2. B.1.1.529 = has many mutations across different parts of the virus pic.twitter.com/ytktqLzJUi — Mia Malan (@miamalan) November 25, 2021

《金融時報》強調，B.1.1.529病毒在上週還不為人所知，因為當時它的病例極低，但它卻在極短的時間內就取代了Delta變種病毒，成為新的主要流行病毒株，因此人們決不能掉以輕心。英國是首個對此病毒做出反應的國家，該國自26日開始，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼和辛巴威6國列入旅行限制紅色名單，禁止旅客入境。隨後，以色列、新加坡等國也紛紛跟進。

世界衛生組織（WHO）將於當地時間26日召開特別會議，討論該變種病毒如何對目前疫苗與治療方式產生何種影響，定調「B.1.1.529」是需留意變種（variant of interest）、亦或是受關切變種（variant of concern），之後才會正式以希臘字母為該變種病毒命名。

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