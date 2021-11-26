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法國被英首相一封信惹怒　宣布取消高層會談

▲▼ 英法,強生,馬克宏。（圖／路透）

▲英國首相強生（左）與法國總統馬克宏。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英吉利海峽移民船難事件造成至少27人死亡，英國首相強生致函法國總統馬克宏，呼籲法國接收橫越英吉利海峽的移民。然而法國內政部長達馬南26日表示，這封信的內容讓法方無法接受，直言英國不再受邀出席28日舉辦的高層會談，取消他與英國運輸大臣之間的會晤。

綜合BBC、路透報導，英法原本在脫歐、捕魚權等方面就存在分歧，而這起船難事件更加深雙方之間的敵意。事發船隻當時載著數十名難民自法國加萊港（Calais）出發，想偷渡至英國，怎知船隻在英吉利海峽沉沒，造成17名男子、7名婦女及3名未成年孩童喪命，成為英吉利海峽有史以來最嚴重的船難。

事發不到一天的時間，英法就針對誰應該負起責任吵開。英國首相強生致函馬克宏提及5大措施，分別是聯合巡邏防止更多船隻離開法國海灘、部署雷達等更先進科技、在彼此領海進行海上巡邏與空中監視、深化兩國聯合情報機構合作等，要求應該達成協議作為未來非法移民遣返法國的依據。法國則是指責英國處理移民管理相當糟糕。

然而法國對於英國首相強生致函的信件內容感到不滿，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）26日坦言，法國對這封信感到相當失望，且無法接受，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）不再受邀參與28日舉行的會晤。

英國稍早已對此做出回應。運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）接受BBC採訪時透露，「沒有哪個國家能夠單獨解決這個問題，希望法國能重新考慮。」

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