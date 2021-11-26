逼閨蜜賣淫2145次！她陰道被塞異物洗冷水澡暴斃　一審重判25年

▲南韓26歲女子遭閨蜜監禁強逼賣淫，最後洗冷水澡失溫暴斃。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來發生一起駭人聽聞的社會案件！一名年僅26歲的女子慘遭就讀同所國高中、大學的同學兼閨蜜與她的男友強逼賣淫2145次、偷拍3868個裸體影片，其中還包括陰道被塞異物的獵奇影像，同時還被收刮3億韓元（約新台幣702萬元），最後還遭對方監禁在住處，被逼洗冷水澡至暴斃身亡，一審判閨蜜25年徒刑。

根據韓媒《News1》，26歲的女子D某於2019年12月至今年1月遭到閨蜜A某監禁在她位於京畿道光明市的住處，期間她被閨蜜兼同學與前同事A某、A某的27歲男友B某、C某強逼進行性交易2145次，還被拍攝陰道等特定部位為獵奇影片3868次，而C某還會向A某以電話詳加報告D某賣淫的進展與細節。

報導指出，A某與被害女子D某其實不僅是國中、高中、大學的同學，畢業後還曾離開家鄉，在同一個職場工作，2017年一起離職後開始了性服務的工作，雙方相識至少10年；豈料才初嚐用身體賺錢的滋味後，A某卻開始與同居男友聯手誘騙D某，以「性交易組織在背後操控」為由硬威脅D某接客，甚至還搶走D某3億韓元的酬勞。

原本D某一度於今年1月逃離「生地獄」，從首爾、京畿道等首都圈地區逃離至位於慶尚南道晉州市的家鄉，沒想到A某等人又成功在該地逮到D某，將其帶回首爾，繼續逼她賣淫接客；從今年1月起，D某慘遭A某等人虐待，只能在攝氏零度以下的寒冷冬天洗冷水澡，若接客量未達標還不准睡覺，身體因此愈來愈虛弱，最後因洗冷水澡失溫暴斃而亡。

水原地方法院安山支院第1刑事部今（26）日召開一審，以違反性買賣斡旋法（強逼性買賣）、性買賣壓榨、嚴重監禁與致死、藏匿犯稅收益等罪嫌判處主嫌A某25年有期徒刑、同居男友B某8年徒刑、C某則被當庭羈押。

調查指出，A某於犯罪期間還曾試圖阻止被害女子D某與其家人往來，說謊騙D某的家人稱「是她自己想要賣淫接客謀生，我們也曾想要阻止」；檢方透過數位修復等方式尋回D某生前手機遺留下的資料，結果發現A某指示進行性交易的對話內容與非法偷拍的性剝削影片。

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