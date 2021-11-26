WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

▲世界衛生組織26日證實，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
非洲南部出現新變異毒株B.1.1.529，世界衛生組織26日證實，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案；以色列衛生部宣布，境內出現首例B.1.1.529確診病患。目前歐盟也準備暫停來自該地區的航班，而義大利、奧地利已搶先宣布，禁止來自非洲南部6個國家的旅客入境。
世界衛生組織26日在緊急會議中表示，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案，依據早期初步分析，該變異毒株擁有大量突變，需要進一步研究。另據BNO NEWS統計數據，該毒株擴散全球4國，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。
根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列衛生部26日上午宣布，該國境內出現首起B.1.1.529病例，確診病患是一名從馬拉威返國的男子；還有另外兩名入境後確診的病患，目前還在進行基因定序。據了解，這三名病患都已經接種了新冠疫苗，但未透露是施打何種廠牌。
以色列25日宣布，禁止所有公民前往納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南非（South Africa）、波札那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、辛巴威（Zimbabwe）與莫三比克（Mozambique）等國，也禁止來自以上國家的旅客入境。
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021
《彭博社》消息指出，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特上表示，將會建議並和成員國密切協調，啟動緊急煞車（emergency brake）機制禁止來自非洲南部的航空旅行。」德國衛生部門也預計在26日對此進行討論。
義大利、奧地利已搶先宣布，禁止來自非洲南部6個國家的旅客入境，根據《路透社》報導，義大利衛生部長簽署了一項行政命令，禁止來自南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼的旅客入境，過去14天內去過這些國家的旅客也一律禁止。
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