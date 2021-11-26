辣妹直播手槍塞陰道！下秒「體內自轟」下體噴血　驚人結局曝光

▲達曼在直播中突然對自己的陰道開槍。（圖／翻攝自推特／Lauren Hunter Daman）

記者葉睿涵／綜合報導

美國27歲女直播主達曼（Lauren Hunter Daman）9日在家中直播時，不小心在陰道內開了一槍，導致她的下體流血。不過，幸運的達曼卻奇蹟般地逃過死劫，讓趕到現場的警方震驚不已。

據《每日星報》報導，事發當時，達曼正在喬治亞州的家中進行色情直播。在直播過程中，她突然將一把9毫米手槍伸入陰道，對著自己開槍。而同居的槍主艾倫（Jordan Allen）則在聽到槍聲後，立刻從廚房衝到臥室。

艾倫進入房間時，只見達曼正在不斷向觀眾道歉，解釋她剛剛不小心開槍射到了自己，腿上還流著鮮血。達曼的另一名室友強森（Addie Ruth Johnson）也證實，達曼是自己開槍的。

警方趕到現場時，醫護人員已經在現場進行急救了。他們還在現場找到一把沒有子彈的手槍和用過的彈殼。警方將受傷的達曼轉移到當地的警長辦公室，並用直升機將她送到醫院。

警方表示，達曼目前的意識混亂，對槍擊事件的描述也前後不一，她甚至一度聲稱，她和艾倫在發生關係時，意外導致手槍走火，才釀成了這場意外。當局目前已將這起案件歸類為「魯莽行為」，未來應該不會提出任何刑事指控。

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