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新毒株B.1.1.529突襲！非洲完全接種人口僅6.6%　染疫風險增

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲非洲醫護人員完整接種率僅約四分之一。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲出現的新變異株B.1.1.529擴散至少3國，全球迄今已有至少50例。然而世界衛生組織25日表示，非洲僅四分之一的醫療工作者有完整接種新冠疫苗，這也使得大多數前線醫護暴露於感染新冠的危險之中；此外，非洲疾病管制與預防中心也表示，在非洲12億人口當中，只有6.6%完整接種疫苗。

世界衛生組織統計數據顯示，一份針對22個高收入國家的研究指出，這些國家的醫護人員完整接種疫苗佔比已達80%。然而與此同時，非洲的狀況卻不是如此。

非洲疾病管制與預防中心主任恩肯加松（John Nkengasong）指出，在非洲12億人口當中，只有6.6%完整接種疫苗，這也意味著非洲要在2022年達到70%人口全面接種疫苗的目標還有段很長的距離。他說，這背後的原因與物流因素有關，並非全然是不願打疫苗。

世衛非洲區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）透露，非洲大陸僅有27%衛生工作者有接種疫苗，如今大多數的人仍處在暴露於感染新冠的危險之中。世衛表示，之所以要拉高醫療工作者的疫苗覆蓋率，不僅僅是為了保護這群第一線人員，這也是在保護患者，確保醫療衛生體系能在最關鍵時刻保持正常運作，否則現階段所做的防疫努力將面臨打擊。

數據顯示，全非洲只有一個國家擁有足夠需要的衛生人力，也就是每千人擁有10.9名醫療人員。而非洲另外16個國家的資料顯示，每千人擁有的醫療人員不到1人。

在此之際，新變異株B.1.1.529現蹤非洲大陸，已知南非、波札那及香港都出現個案，全球總計至少有50例。

南非科學家此前表示，當地出現突變數量相當高的新變異毒株，這也是當地確診數量呈指數級增加的主要原因。截至11月21日的單週確診病例較前一周增加48%，這也是當地自8月第三波疫情高峰以來首見。

莫伊提表示，隨著年底到來，非洲確診數量也開始出現新一波增長，各國必須趕緊加速替醫療人員接種疫苗。

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