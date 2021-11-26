前友邦索羅門群島民眾抗議親中總理　外交部：僑胞均平安

▲索羅門群島示威群眾在首都抗議，甚至火燒中國城。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

索羅門群島24日發生大規模抗爭事件，抗議行動脫序，甚至火燒中國城，後傳出該事件和2019年索國與台灣斷交、轉向與中國大陸建交有關。對此，外交部26日說明，目前旅居索羅門的僑胞均平安，期盼索國人民以和平方式表達意見，同時呼籲索國中央政府傾聽人民的心聲。

索羅門群島馬萊塔省（Malaita）的部分民眾因對其中央政府施政不滿，24日在索國首都荷尼阿拉（Honiara）集結抗議，隨後抗議活動演變為脫序事件，造成索國國會附近的建築、Kukum警察局、當地學校、華人店舖等遭到群眾焚毀或掠奪。

對此，外交部今天說明，外交部已於第一時間透過管道與旅居索羅門的我國僑胞取得聯繫，關心僑胞們的安危與需要；根據外交部掌握，目前旅居索羅門的僑胞均平安。

外交部呼籲，我國僑胞在索羅門群島動盪仍未平息前，要高度注意自身安全、並避免前往高風險地段；如有外出的必要，請僑胞們務必結伴並隨時留意周遭動態。旅居索羅門群島的國人如有急難救助需求，可撥打駐巴布亞紐幾內亞代表處緊急聯絡電話。

外交部也將持續密切注意索國事態的發展，並期盼索國人民以和平方式表達意見，同時呼籲索國中央政府傾聽人民的心聲。