全美「接種率最高5州」病例暴增中　感恩節後可能繼續飆

▲美國奧蘭多國際機場充滿旅客。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國疫情再度升溫，就連接種率最高的5州都出現確診數暴增現象，包括佛蒙特州、羅德島州、緬因州、康乃狄格州以及麻州。美國汽車協會（AAA）預測，儘管各地病例激增，在感恩節假期期間，仍有數百萬人在國內旅行，與家人團聚；各界預測，感恩節過後，全美新增病例可能進一步攀升。

《紐約時報》截至11月24日的數據指出，佛蒙特州高達73%人口完全接種，位居全美最高，但過去14天的日增確診數卻成長18%，過去一周每日平均新增370例。

羅德島州72%人口打完2劑疫苗，過去14天日增確診數成長69%，過去一周每天平均480人染疫。緬因州的完整接種率也約72%，過去14天每日通報病例數增加35%，過去一周平均日增694例。

康乃狄格州也有72%人口完整接種，但過去14天日增確診數成長120%，過去一周每天平均751人染疫。麻州71%人口接種，過去14天每日通報病例數增加81%，過去一周平均日增2881例。

▲儘管美國完整接種人口多，新增確診數卻仍不斷上升。（圖／路透）

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據指出，該國10月24日通報2萬3569例，此後每日新增確診數逐步上升，過去2周，每7天日均新增確診數成長近30%。

美國12歲以上人口中，高達69%完全接種，相當於1.9億人；此外，大約1/10美國人已經施打加強針。但是，該國新增病例依然持續上升，感恩節假期過後，可能還會繼續成長。

美國CDC及食品藥品監督管理局（FDA）19日批准，所有成年人施打mRNA疫苗第二劑的6個月後，或者接種嬌生單劑疫苗的2個月後，可以接種第三劑。同一天稍晚，美國政府也鼓勵50歲以上民眾施打加強針。

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