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真子30年來首次呼吸「自由空氣」！　一身便裝跟尪閒逛紐約街頭

▲▼小室真子,小室圭出發赴美。（圖／路透）

▲小室真子已經在11月14日出發赴美。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子訂婚4年，終於在10月結婚，並在11月中赴美開啟新生活。外媒也捕捉到她在紐約身穿簡便牛仔褲、隨興長髮散落在肩上的身影，她和丈夫小室圭一同在街上散步，還不時開懷大笑，看得出來非常滿意30年來首度呼吸到「自由空氣」。

▲日本真子公主結婚。（圖／路透社）

▲小室真子與小室圭10月26日結婚。（圖／路透社）

小室真子與小室圭11月14日搭機飛往美國正式展開婚後的新生活，雖然小室圭在紐約律師考試中滑鐵盧，但是絲毫不影響兩人逃離日本並獲得自由的輕鬆心情。根據postseven報導，抵美後的第一個周末，兩人分別穿著輕便的刷毛外套，在公寓附近散步，看起來十分輕鬆快樂。

與在日本時身旁總是有隨扈跟隨的壓迫感不同，少了連身套裝與正式包頭的真子顯得更加活潑開朗，甚至不時因為小室圭的話或是動作在街邊哈哈大笑，可見卸下皇室身分的小室真子終於感受到「自由的空氣」。

小室夫妻目前住在曼哈頓柯林頓區的高級公寓，內部配有最新型的洗衣機、烘衣機等電器，還有24小時保全。除此之外，還有各項高級公設可以使用，每月租金最少4809美元起跳（約新台幣13.3萬）。不過事實上，小室圭因為在紐約律師考試中失利，因此年薪可能從先前傳出的2200萬日幣（約新台幣500萬元），大跳水成600萬日幣（約新台幣146萬元），光靠他的薪水恐怕難以負擔兩夫妻在美國的日常開銷。

另一方面，根據《每日郵報》報導，小室真子才剛到美國一個多禮拜，她19日獨自到超市買了一些生活用品，而她推著推車花了約一個半小時陸續挑選了浴巾、衣架、收納籃以及衛生紙等日用品，最後到櫃檯結帳，身邊也沒有任何隨扈跟隨。有別於在日本作為皇族時的正式包頭與素色套裝，真子將黑長直髮放下，身穿軍綠色大衣、深色寬筒牛仔褲以及黑色靴子，顯得十分隨意自在。

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