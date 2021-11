正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　巨乳半球炸出！肉色誘惑聚人心

記者詹雅婷/綜合報導

泰國清邁省23歲護校正妹「小橄欖」在網路爆紅,因為她當起街頭小販賣日式蛋捲的穿著清涼誘人,上身只穿橘色罩衫,大方露出胸前巨乳形狀,甚至差一點走光。但這招果然成功吸引許多顧客上門,而眾人前來消費關注的焦點,全在她的打扮。

▲▼小橄欖當起街頭小販,穿著清涼誘人。(圖/翻攝自Sanook,下同)

泰媒《Sanook》報導,小橄欖先前曾做過衣服網拍,但遇上疫情生意不佳,因此改當街頭小販,改賣日式蛋捲等小吃。

依據照片,擁有一頭飄逸長髮的她打扮相當性感,只穿橘色長袖罩衫,戴上手套就開始做生意,把胸前肉色豪乳直接展現在客人眼前,只要一側身,就能把她的纖細蛇腰和乳波形狀一覽無遺。

小橄欖的這一招成功吸引客人上門,大多是年輕人,且攤子的來客數比預期還要多。外傳其他攤販也開始仿效,也引起相關機構關注,當局向她表示,在工作期間要慎選服裝,如今的她則是多穿上一件圍裙。

After (left) & before (right). A female scantily-clad crepe seller who became a social media sensations selling he crepes like hot cakes was told by the authorities to be discreet in her workwear sartorial choice. #WhatsHappeningInThailand #Thailand #ตากล้องข่มขืนนางงาม #เครป pic.twitter.com/N83I8arqRA