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智利開放「3歲以上」兒童接種新冠疫苗　廠牌曝光！

▲▼新冠,疫苗,兒童。（圖／路透）

▲智利決定開放3歲以上兒童接種疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

智利25日宣布，將開始對3歲以上兒童施打新冠疫苗，初步預估施打的會是大陸科興疫苗（Sinovac），而當地政府先前就已開放6至15歲兒童接種該疫苗。不過由於中國大陸研究顯示，科興疫苗在年紀較大的兒童中，發生不良反應的比率較高，因此16歲至18歲的青少年施打的是輝瑞／BNT疫苗。

智利累計確診175萬人，3.8萬人病歿，因此當局也積極推動疫苗接種。智利公共衛生研究所（Public Health Institute）25日宣布，將把新冠疫苗接種的年齡門檻從6歲下修至3歲，也就是3歲以上兒童也開始可以接種新冠疫苗。在此之前，委內瑞拉、哥倫比亞以及阿根廷都已經開始替3歲以上兒童接種新冠疫苗。

當局表示，這一批新開放的接種對象將會施打大陸科興疫苗（Sinovac），該疫苗目前已經施打在6至15歲兒童身上，不過16至18歲兒童則是接種輝瑞／BNT疫苗。事實上，根據中國研究顯示，科興疫苗在年紀較長的兒童身上發生不良反應的機率較高，這也是當局決定針對不同年齡層施打不同疫苗廠牌的原因。

尼加拉瓜與古巴則是開放讓2歲以上兒童接種疫苗。另一方面，歐洲也將開放年幼兒童接種新冠疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）25日才批准5至11歲的兒童可施打輝瑞／BNT疫苗。

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