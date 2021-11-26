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英國「打AZ」逃過疫情反撲！他點出1免疫武器　比抗體更持久

▲▼英國新冠疫苗接種。（圖／路透）

▲英國新冠疫苗接種。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

歐洲疫情反撲，多國新增確診數又創新高，政府也再度祭出防疫規範。阿斯特捷利康（AstraZeneca）首席執行長蘇博科（Pascal Soriot）指出，雖然英國也出現感染高峰，但「與歐洲相比，沒有那麼多住院病例」，原因就在於普遍使用AZ疫苗，有效引發比抗體更持久的T細胞免疫反應。

《倫敦廣播公司》等外媒報導，蘇博科表示，「大家都在關注抗體，但抗體會隨著時間下降，剩餘下來且非常重要的是T細胞反應，一旦病毒攻擊你，它們就會被喚醒，拯救你、保護你。但這需要一點時間，所以你可能會被感染，但接著它們（T細胞）就回來拯救你，讓你不至於住院。」

蘇博科說，抗體及T細胞都是人體免疫反應的重要因素，「T細胞確實很重要，尤其它與免疫反應的持久性有關，尤其在老年人身上更是如此。這款疫苗已經被證明，能更大程度地刺激老年人身上的T細胞。」

▲▼新冠肺炎,英國。（圖／路透）

▲英國近日新增確診數再度攀升，但與歐洲國家相比，住院人數較低。（圖／路透）

法國、德國及義大利等歐洲多國起初不建議老年人施打AZ疫苗，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更直言，「（AZ疫苗）對65歲以上，或者60歲以上的人幾乎無效。」但是，英國政府依然積極使用，並且主要提供老年人施打。

英國推出疫苗混打臨床試驗Com-Cov，比較混打以及一般施打模式的抗體及T細胞反應。首席調查員、牛津大學教授司內普（Matthew Snape）卻認為，實際情況更為複雜，「與輝瑞的mRNA疫苗相比，單劑AZ疫苗確實能夠引發更好的T細胞反應，但在打完2劑後不久，兩者的T細胞反應就會變得非常相似。」

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