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南韓新冠疫情告急！「突破感染」重症創新高　1310人苦等不到病床

▲▼南韓疫情升溫、重症患者屢創新高。（圖／達志影像）

▲南韓疫情升溫、重症患者屢創新高。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓從11月初起宣布實施「與病毒共存」（With Corona）、階段性恢復日常生活後，造成疫情再度升溫的窘境，連日來新增病例數與重症患者數皆刷新疫情以來的紀錄，其中患者多半集中在首都圈，導致首都圈重症病床使用率已達84.5%、幾乎呈現飽和狀態，超過1310人等待病床，對此政府表示不排除於29日發佈新政策與實行細則。

根據《韓聯社》，繼24日新增病例首度突破4000例，創下疫情以來新紀錄後，截至26日0時為止，南韓今（26）日上午9時30分共通報3901起新增病例，其中境內感染為3882例、境外移入為19例，重症患者則為617人，連續3天以來更新最高紀錄，另外還新增39例死亡。目前南韓共累計43萬2901例確診、3440例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3099例，占全國新增感染人數比率為79.8%（首爾為1739例、京畿道為1115例、仁川為245例）；慶尚北道新增116例；大邱新增103例；釜山新增96例；忠清南道新增87例；慶尚南道新增86例；江原道新增53例；全羅北道新增45例；大田新增44例；全羅南道新增38例；濟州島新增32例；光州新增30例等。

▲▼南韓忠清南道天安市某教會出現群聚感染，209名確診者中大部分皆尚未接種過疫苗。（圖／路透社）

▲▼南韓忠清南道天安市某教會出現群聚感染，209名確診者中大部分皆尚未接種過疫苗。（圖／路透社）

▲▼南韓忠清南道天安市某教會出現群聚感染，209名確診者中大部分皆尚未接種過疫苗。（圖／路透社）

南韓中央災難安全對策本部第1次長、保健福祉部長權德喆（권덕철）於26日會議上表示，「每日新增病例已達4千多，其中病毒在高齡者之間擴散，導致重症、死亡患者數急遽增加，首都圈重症病床已達警戒狀態。至今日，即使我國（南韓）第2劑疫苗接種覆蓋率已達79.4%，但突破性感染卻占新增病例的64%，特別是60歲以上的確診者中，就有85%是突破性感染。」

權德喆指出關鍵之處，「根據疾病管理廳的分析，高齡人士從接種第2劑疫苗的4個月以後，突破性感染發生的比率就開始明顯地增加！恢復日常生活的先決條件是『全國7成以上人口施打第2劑疫苗（基本接種）』，如今由於突破性感染，此項條件的實行基礎正明顯動搖。」

權德喆表示，為了守護全國民眾恢復日常生活的基本環境，將會與各政府部門討論如何擴大實施「防疫護照」，包括進出公共場所時出示接種證明、篩檢陰性報告等，同時積極鼓勵青少年階層早日接種疫苗；另外，為了儘早朝「恢復日常生活」的方向邁進、同時減少醫療資源的負擔，具有重症高風險的60歲以上高齡人士應實施第3劑「加強針」的接種。

►南韓單日確診首破4000例　重症創新高！總理認了：首都圈狀況緊急
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