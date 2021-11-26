一群蜥蜴聚集河邊！12歲童好奇探看...驚見一具女屍嚇壞

▲男童因蜥蜴意外發現女屍。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

小朋友到河邊玩耍，發現有很多蜥蜴聚集，好奇趨前一看，竟然撞見一具女屍，嚇得連忙通知家中大人前往查看。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導指出，23日下午，馬來西亞登嘉樓地區一名12歲兒童，在甘榜瓜拉阿邦河邊玩耍時，發現一群蜥蜴聚集，在好奇心驅使下走近一看，赫然發現這具女屍，根據孩童的叔叔表示，侄子靠近後發現一名死者後，便通知他到現場查看，根據這位叔叔引述姪兒的說法，「22日早上7點多在現場附近的一棵樹下，曾看過這名死者」，而他從遺體的服飾斷定，這是一名女子的遺體，隨後報警處理。

根據警方調查，死者是來自首都吉隆坡甘榜峇都（Kampung Baru）地區一名43歲的女子，警方表示，死者的家屬先前已向警局報案，指死者自21日開始就沒有回家，而家屬也已進行認屍程序。

至於蜥蜴群聚的原因，警方並沒有透露，只表示此案未涉及刑事成分，最後列為猝死案處理。過去蜥蜴聚集，致遺體被發現的案例在國外時有所聞，像是2017年，一名30歲的比利時女背包客在泰國龜島（KohTao）離奇死亡，當時在地居民透露，他們發現有蜥蜴出入森林，事後意外發現女背包客的屍體，不過警方到場後發現屍體已被蜥蜴啃食一半。

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