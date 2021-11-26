最恐怖突變！新毒株B.1.1.529暴增50例↑全球擴散中　4大QA一次看

▲非洲出現學名為B.1.1.529的新變種病毒，是目前發現突變最多的變種病毒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲出現了一種學名為B.1.1.529的新變種病毒，其刺突蛋白攜帶至少32種突變，是目前發現突變最多的變種病毒，有可能比目前全球盛行的Delta病毒感染力更強。儘管多名科學家認為，現階段不必過度擔心，但英國已開始針對非洲多個國家祭出入境限制，避免病毒傳入。英國《衛報》也整理出關於B.1.1.529病毒的4大關鍵問題。

什麼是B.1.1.529病毒？為什麼要關注它？

學名為B.1.1.529的病毒，最終可能被命名為「Nu」變異株，目前除了波札那之外，南非和香港接有傳出確診病例，數量共約為50例。香港的病患為從南非返國的36歲男子。

科學家們表示，B.1.1.529擁有非常不尋常的突變，這令人感到非常擔憂，因為它可以幫助病毒逃過人體的免疫反應，使其更有傳染性，可能會比目前全球盛行的Delta病毒感染力更強，對世界擺脫疫情大流行有著重大威脅。

它是在哪裡被發現的？

來自診斷實驗室的早期跡象顯示，B.1.1.529在南非豪登省（Gauteng）迅速增加，並可能已經出現在該國其它8個省份。南非國家傳染病研究所（NICD）統計指出，該國確診數量持續增加，過去7天平均每日約新增3300人染疫；儘管NICD未將疫情再起的原因歸咎於新的變種，但當地部分科學家認為脫離不了關係，並認為豪登省有多達90％的新病例都是B.1.1.529。

▲目前南非接種完兩劑疫苗的比例約為23.8％。（圖／達志影像／美聯社）



它和其他的病毒相比如何？

最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當「可怕」，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界佔主導地位的Delta病毒。

它的刺突蛋白攜帶至少32種突變，刺突蛋白是病毒的一部分，大多數的疫苗都是透過它來啟動免疫系統對抗新冠病毒；而B.1.1.529攜帶的突變量約是Delta病毒的兩倍，刺突蛋白的突變會影響病毒感染細胞和傳染的能力，讓免疫細胞更難攻擊病原體。

▲B.1.1.529看起來可能比其他變異株更能躲避疫苗產生的抗體。（圖／路透）



各國有哪些新的限制措施？

英國從26日中午開始，將南非列入旅行限制紅色名單，估計影響到約500至700名旅客，這些旅客返英後都必須進行自主隔離，並接受兩次PCR檢測，而27日凌晨才抵達的旅客，則強制須住進隔離飯店。

蘇格蘭證實，這項禁令涵蓋來自納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南非、波札那、史瓦帝尼（Eswatini）和辛巴威（Zimbabwe）等六國的旅客，近來從非洲南部返英的旅客，也將被衛生單位進行追蹤。

以色列宣布，禁止所有公民前往非洲南部，包含以上六國和莫三比克（Mozambique），且同樣禁止來自以上地區的外國籍遊客入境。

目前科學家對此病毒多半持保留態度

《每日郵報》報導指出，倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）說明，許多突變表明，此病毒可能是在長期染疫的免疫系統受損者身上出現，例如愛滋病患者。免疫系統較弱的患者染疫後可能好幾個月無法痊癒，因身體無法抵禦病毒，使病毒有時間發生突變，繞過人體免疫系統。科學家此前表示，Alpha病毒便是以這種方式出現。

巴盧表示，這種變異株可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。華威醫學院病毒學家勞倫斯．楊（Lawrence Young）根據其突變表示，這種病毒看起來可能比其他變異株更能躲避疫苗產生的抗體，不過這仍取決於免疫系統面對這些突變時的反應，僅透過觀察很難下定論。

東英吉利大學微生物學家利弗莫爾（(David Livermore）表示，在波札那發現的突變引起關注，主因是其具有「非常廣泛」的突變組合，增加逃脫疫苗的風險，但並不能證明這種情況會發生，傳染性目前也不清楚。

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