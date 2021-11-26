5年躺著賺200萬！他上班吃喝睡薪水照領　超狂「終極摸魚法」曝

▲一名男子公開上班偷懶的終極秘訣，不用做事還能領薪水。（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

社畜上班時偶爾會偷偷打個瞌睡、滑下手機，但其他時間可是會認真工作，不過國外有一名男子卻是將摸魚本領發揮到極致，近日他公開自己的「終極摸魚法」，坦承找人開發自動化程式，工作全部交由數位系統來完成，自己則是廢在旁邊，要躺要睡都可以，甚至還可以放心出門玩，讓他5年內「躺著賺」7萬美金（約新台幣194.5萬）。

一名男網友化名為「Cynicusme」在Reddit上發文，表示自己在2015年找到一份資料輸入的夜班工作，在收到訂單的電子郵件後，負責將詳細資料輸入到公司系統，不過在受訓後他發現，這份工作可以用自動化程式取代，所以不會寫程式的他先花了2個月薪水，找人幫忙開發程式。

原PO表示，因為從第一天開始，就是在家上班，所以不會有人管他在上班時間做什麼，有了這個程式後，每天只要設定每小時要輸入的訂單量，系統就會自己運作。一開始的2年，他會花不到5分鐘檢查程式有沒有算錯或算不出來的地方，之後就去做自己的事情，像是看電影、睡覺、出門玩，後來優化系統後，連5分鐘的檢查都省了。

男子所待的部門只有3位員工，一旦其他人想超越他，只要改變參數，就能比他們更快，所以他一直是部門內最優秀的員工，因此還獲得了2次加薪，並給他晉升成白天職位的機會，不過他都以「個性害羞，適合夜班工作」為由拒絕。

後來他找了其他白天的工作，但並沒有辭掉現在的職務，不過男子透露，好日子在最近結束了，因為公司花了4年開發出新軟體，取代資料輸入這份工作，但由於工作表現良好，同意他保留筆電，也能隨時申請想要的職務。

男子表示，這些年他已經「躺著賺」了7萬美金，雖然沒有很多，但因為本身也沒花什麼力氣，所以失去工作，還是很令人心痛，他從來沒和別人說過這件事，包括家人和妻子，直到離職後才決定公開這個秘密。