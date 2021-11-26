一旦台灣出現「突發事態」　日外相強調：必採取萬全措施！

▲日本外務大臣林芳正。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

台海的和平與穩定性成為近年國際社會關注的一大焦點，特別是美國與日本。日本外務大臣林芳正25日接受《共同社》等媒體採訪時，再度被問到相關問題，而林芳正本人則表示，一旦台灣發生突發事態，日本將會採取萬全的應對措施，包含撤離在台的日本人。

根據《共同社》報導，林芳正針對台灣目前局勢稱，「台海的和平與穩定性對日本與國際社會而言極為重要，並期待台灣問題能通過對話的方式和平解決。」他同時也強調，會持續推進與同盟國美國的合作，並呼籲中國大陸履行作為大國應負的責任。

在被記者問到如果台灣出現突發事態，日本該如何應對時，林芳正表示，「一般而言，為了應對任何可能發生的事態，我們會採取萬全準備，包含撤離在台灣的日本人。」根據日本台灣交流協會官網顯示，截至9月為止，一共有1.9萬名日本公民在台灣。

有關於大陸國家主席習近平作為國賓出訪日本事宜，林芳正直言，目前還沒有協調具體日程。而對於美國率先開炮表示，要杯葛北京冬奧，實施外交抵制，他則稱，「會在適當的時機綜合考慮各項情況後，再做出判斷，目前還沒有決定任何事。」

另一方面，《產經新聞》24日獨家報導，大陸解放軍疑似在11月中旬派遣2艘071兩棲戰艦在台灣花蓮外海進行模擬登陸演習。事實上，一般分析都認為解放軍在台灣的登陸作戰主戰場是台灣西側，而被中央山脈隔開的東部則是腹地，且台灣東部沿岸斷崖多，並非適合登陸作戰的地形。然而花蓮卻有長達10公里的砂礫海灘。不僅如此，花蓮還有軍民共用的花蓮航空站，因此也被視為是台灣防衛的重要據點。

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