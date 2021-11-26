麥當勞飲料機炸出「蠕動肥蟲」萬頭攢動片曝光！他控顧客恐喝蛆水

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦麥當勞爆出衛生疑慮，一名顧客拍攝影片揭露，某分店飲料機髒汙不堪，不斷蠕動的「蛆蟲」塞滿排水溝槽，畫面流出後，引發喧然大波。由於爆料網友的帳號名稱是@McOldKentRoad，因此外界認為，事發地點就是倫敦東南部的舊肯特路（Old Kent Road）分店。

▲英國倫敦麥當勞被爆有蛆。（左圖／免費圖庫WOUNDERSTOCKl；右圖／TikTok@mcoldkentroad ）

英國麥當勞表示，他們接獲通報後，已經立刻關閉飲料機台，「我們非常重視清潔與衛生……衛生團隊找到問題的原因後，實施深度清潔；外部專家也對該區域展開檢查。我們確認問題完全解決之前，沒有販售飲料。」

儘管如此，英國麥當勞的聲明似乎無法平息爭議，該影片已經累計超過40萬次觀看，許多網友看了紛紛作嘔，還有常客崩潰直呼，「我每天都去那間麥當勞欸。」《太陽報》指出，另一名顧客上周光顧倫敦貝克頓（Beckton）的麥當勞，竟目睹數隻蛆蟲從天花板掉下來，墜落在桌上及地面。麥當勞也對此事道歉，並且立即關閉該分店。

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