「披薩要等10分鐘」暴躁哥怒掏AK-47提1要求　店員傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

美國田納西州63歲男子多蒂日前到連鎖披薩店消費，因為不滿要等10分鐘，先是氣得要求店員免費贈送一份麵包棒，接著直接離開，再回來時手上拿著一把AK-47步槍，並要求「立刻把披薩交出來」，讓店員超級傻眼。

▲多蒂為了一份披薩竟掏槍威脅店員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據美國《WVLT電視台》報導，多蒂（Charles Doty Jr.）19日前往當地一間連鎖披薩店Little Caesars，購買一份義大利臘腸披薩，當店員告知製作時間需等待10分鐘時，他突然變得十分暴躁，當場要求贈送一份免費的麵包棒，接著又自己走到店外。

當時店員以為多蒂只是到店外等待，沒想到對方再走進來時，手上多了一把AK-47步槍，並指著店員要求馬上把他的披薩交出來，最終是另一名女顧客擔心發生意外，於是將自己的披薩讓給多蒂。

「多蒂剛走回來的時候沒有拿槍指著任何人，我當時正在幫一名女顧客結帳，哪知道女顧客正準備離開時，他突然掏出槍指著我，還一邊吼著『披薩在哪裡？我想要我的披薩』。」被威脅的店員回憶，當時自己感到非常害怕，甚至無法相信有人會為了一份6美元（約166元新台幣）的披薩生這麼大的氣。

事後，多蒂被諾克斯維爾警方逮捕，還得面臨嚴重襲擊罪和嚴重綁架罪等指控，最重可能被處以15至60年有期徒刑，以及5萬美元（約139萬新台幣）以下的罰款。