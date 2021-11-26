「碧眼女孩」36年前震撼全球！ 今逃離阿富汗得義大利庇護

▲「阿富汗女孩」古拉登上《國家地理》雜誌封面，紅遍全球。（圖／達志影像／newscom）



記者崔子柔／綜合報導

中東地區長年來戰爭不斷，一雙碧綠的眼眸道盡難民的哀傷，《國家地理》攝影師麥柯里（Steve McCurry）拍下阿富汗女孩夏帕特•古拉（Sharbat Gula）的照片，在1985年登上6月號雜誌封面，引起全球轟動。如今48歲的古拉逃離阿富汗，受到義大利庇護。

根據《路透社》報導，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）辦公室指出，古拉先前透過非營利組織請求外國協助她逃離阿富汗，於是義大利出手替她安排，現在正協助她融入當地生活。

1980年代初蘇聯派兵入侵阿富汗，古拉所在的村莊慘遭軍事直升機轟炸，她的父母更在戰爭中被殺害，因此古拉只好與祖母、兄弟姊妹遠赴鄰國巴基斯坦的納西爾巴格難民營（Nasir Bagh），碰上麥柯里。

麥柯里的照片在全球聲名大噪，不過因為阿富汗連年戰亂，也無法聯繫上古拉，直到2001年塔利班政權因美軍覆滅，他再度回到難民營中，才透過多方消息，在2002年1月在一處偏遠山區找到古拉。

▲古拉2016年被阿富汗總統甘尼接回。（圖／路透社）



古拉2014年在巴基斯坦出現，2年後又因偽造假公民身分被驅逐，當時阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）歡迎她歸國，還送她一間公寓希望她能安全、有尊嚴地活著。

不過神學士拿下阿富汗政權後，當地女性備受打壓，無法工作或上學。義大利政府則在收到社會組織的請求後，協助古拉離開阿富汗。