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帥哥炸雞給妳吃！棄百萬爽缺接36年老攤　一招成藍心湄最愛

已有36年歷史的洪家回春堂，是台中向上市場知名鹽酥雞攤，第二代老闆洪國展（左）與太太李雅萍（右）8年前返家接班，傳承家傳好口味。

▲已有36年歷史的洪家回春堂，是台中向上市場知名鹽酥雞攤，第二代老闆洪國展（左）與太太李雅萍（右）8年前返家接班，傳承家傳好口味。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

洪國展的爸媽幫人做保被倒帳，為餬口，36年前改在台中向上市場賣鹽酥雞，主打先滷再炸，撒上中藥材椒鹽粉提味。拚了十幾年剛貸款買房，父親卻來不及享福就罹病驟逝。8年前，母親打算退休，擔任美妝師的洪國展不捨父母手藝失傳，返家接班。他設計文青風店招、菜單，增加炸OREO巧克力餅乾、芋泥流沙球等新品，拓加盟、網購市場，好滋味讓藍心湄都成老客戶。鹽酥雞攤養大的孩子，未忘父親臨終託付，在庶民美食中找回自己的根。

下午4點半，漂染靛紫髮色、帥氣有型的洪家回春堂第二代老闆洪國展，推著他口中的「變形金剛」餐車，準備開攤。黑底金字匾額招牌有濃濃文青風，勾起許多觀光客好奇葫蘆裡到底賣什麼藥？短短500公尺路程，吸睛度、回頭率100％，還有穿制服的女學生窸窣耳語：「那老闆好帥！等下我們繞去買。」

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剛炸好的芋泥流沙球，一口咬開會爆漿，是洪家回春堂的獨家商品。（35元／顆）

比起夜市同排攤位早已就定位搶客，洪國展算是姍姍來遲，他不慌不忙倒油熱鍋，將甜不辣、三角骨、豆包、七里香、雞皮等數十種食材整齊擺在餐檯上，不忘抽身架起液晶電視螢幕，「我們是夜市第一家有放電視的攤位，給客人看的，不然等太久會罵人！」


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