　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

記者黃翊婷／綜合報導

非洲波札那出現新冠變異株，學名為B.1.1.529，最終可能被命名為「Nu」，由於其刺突蛋白攜帶32種突變，傳染力恐勝Delta。英國25日宣布，自當地時間週五（26日）凌晨零時起，禁止南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼共6國的航班。

▲▼英國考慮採取更強防疫措施，針對所有入境旅客進行隔離，圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

▲英國宣布禁止南非等6國航班。圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，「B.1.1.529」目前在南非傳播，英國擔心該變異株可能會降低疫苗的有效性，甚至危及國內對抗疫情的努力，因此在25日宣布，自當地時間週五（26日）凌晨零時起，禁止來自南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼共6國的航班，從這6國返回的英國籍旅客則必須進行隔離。

英國衛生安全局表示，「B.1.1.529」具有與原始冠狀病毒完全不一樣的刺突蛋白。英國衛生安全局首席執行長哈里斯（Jenny Harries）認為，這是目前為止遇到最強大的變異株，相關單位已經在進行緊急研究，希望能進一步了解它的傳染性以及嚴重程度。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）指出，雖然「B.1.1.529」本週首次被發現，但比起目前主流的Delta變異株，英國這次更快採取旅行限制措施，畢竟「B.1.1.529」刺突蛋白攜帶32種突變，恐怕比Delta更具傳染性，「我們目前擁有的疫苗可能對它的效果較差」，所以在得到更多相關數據之前，旅行限制措施是有必要的。

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲新發現的「B.1.1.529」擁有與原始冠狀病毒完全不一樣的刺突蛋白。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

據了解，「B.1.1.529」已在至少3個國家現蹤，目前全球約僅10起個案，分別為波札那3例、南非6例、香港1例（個案由南非返回香港）。最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當可怕，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界占主導地位的Delta病毒。

倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）也指出，這種變異株可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧
這公司給月薪3萬工作！　鄧佳華一原因嗆：絕對不去
新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」
快訊／美光、聯電「全球互告」大和解！　和解金額保密
想逃離都市！　女主播一查「台東鄉下29年老房售價」嚇壞：馬上
快訊／名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道
鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐…網虧：難怪我今天沒飲料

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「碧眼女孩」36年前震撼全球！ 今逃離阿富汗得義大利庇護

怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」

金正恩「皮衣穿搭」掀模仿熱潮　北韓下令禁止！看到就沒收

捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

西伯利亞礦坑火災52死「含6救難人員」　35人失蹤！當局終止搜救

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務！　半小時後無預警砍聲明

西伯利亞礦坑爆炸至少11死45傷　濃煙密布46人仍受困

歐盟推一致標準：民眾明年夏季「打追加劑」才能出國

索羅門下令「封城」動亂仍擴大　2年前對台斷交成導火線

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

騎士等燈號被問：為何擋著不走？　阿婆聽完秒右轉...3秒後又1車違規

「碧眼女孩」36年前震撼全球！ 今逃離阿富汗得義大利庇護

怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」

金正恩「皮衣穿搭」掀模仿熱潮　北韓下令禁止！看到就沒收

捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

西伯利亞礦坑火災52死「含6救難人員」　35人失蹤！當局終止搜救

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務！　半小時後無預警砍聲明

西伯利亞礦坑爆炸至少11死45傷　濃煙密布46人仍受困

歐盟推一致標準：民眾明年夏季「打追加劑」才能出國

索羅門下令「封城」動亂仍擴大　2年前對台斷交成導火線

違法放貸潤寅「害合庫損失1億」！　前副總黃伯川200萬交保

林昀儒、鄭怡靜與新加坡爭世桌賽8強　陳建安、陳思羽強碰中國

辰亦儒感恩聚會「汪東城、吳尊一家人」：相識16年的兄弟有你們真好

推特爆紅「藍色螃蟹」你敢吃嗎？　絕美漸層色太夢幻了！

大杯美式只要30元！4大超商「黑五購物節優惠」一次看　還有6杯75折

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧

「碧眼女孩」36年前震撼全球！ 今逃離阿富汗得義大利庇護

快訊／美光、聯電「全球互告」大和解！　和解金額保密

黃百璐分居2年「斷開10年德國尪」！　3歲孩從未回過台灣

怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

狗界長頸鹿？極長脖子+雀斑超像　曾車禍生還...飼主：感謝牠沒放棄

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

索羅門動亂擴大 對台斷交成導火線

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務　隨即砍聲明

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

歐盟EMA批准「5至11歲兒童接種BNT」！

西伯利亞礦坑爆炸至少11死　46人仍受困

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

金正恩皮衣穿搭掀模仿熱潮　北韓下令禁止

魔術師直播預測樂透結果「6碼全中」

西伯利亞礦坑火災52死　含6救難人員

捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

更多熱門

相關新聞

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

一名歐盟官員告訴路透社，歐洲聯盟執行委員會今天將建議，將完整接種疫苗者的證明有效期限訂為9個月。如果歐盟各國人民明年夏季想去其他歐盟國家旅行，就必須打追加劑。

英吉利海峽船難27死　英法互指責

英吉利海峽船難27死　英法互指責

移民署籲：符合資格的外籍人士預約打疫苗

移民署籲：符合資格的外籍人士預約打疫苗

歐洲確診狂爆！　AZ執行長這樣說

歐洲確診狂爆！　AZ執行長這樣說

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

關鍵字：

新冠肺炎英國

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

惹不起「天生易怒」星座Top 3

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

汪小菲直播賣貨！媽喊觀眾「快給他送禮物」　尷尬場面曝

7-11最新發票中獎名單出爐

強冷氣團來襲！這天恐創入冬新低溫紀錄

田馥甄爆意外受傷了！　Ella嘴滑曝好友傷勢

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面