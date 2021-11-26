新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」

▲在非洲波札那出現的新變種引發憂慮。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

英國專家警告，一種在非洲國家波札那發現的新變種「B.1.1.529」是目前變異最多的變種病毒，刺突蛋白攜帶32種突變，大量到令人難以置信，目前該病毒已在至少3個國家現蹤，香港也出現個案。

根據《每日郵報》報導，該病毒最終可能被命名為「Nu」變異株，感染人類首例11日在波札那出現後，該國又發現2例，南非接連出現6例，也有一名從南非返回香港的36歲男子確診。

這種病毒上有和Beta變異株相似的K417N及E484A突變，會幫助躲避疫苗產生的抗體，且有極少同時出現的P681H及N679K突變，可能使其更具疫苗抗性，另也有更具傳染性的N501Y突變，其他還有目前不清楚特性的G446S、T478K、Q493K、G496S、Q498R及Y505H突變。

倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些大量的突變相當可怕，可能比其他幾乎任何病毒都還糟，威力恐怕勝過Delta病毒。

倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）也指出，這種變異株可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。