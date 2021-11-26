捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

▲捷克總統齊曼(Milos Zeman)。（圖／路透）

文／中央社布拉格25日綜合外電報導

捷克總統齊曼（Milos Zeman）因病住院超過6週後今天出院，但幾個鐘頭後總統辦公室表示，齊曼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），又被送回醫院。

路透社報導，77歲的齊曼今天上午出院接受居家療養，但他在首都布拉格西方蘭尼市（Lany）的總統行館確診COVID-19，傍晚一輛救護車把他載回中央軍醫院（Central Military Hospital）。

這次住院代表齊曼暫時不會任命立場中間偏右的反對派領袖費亞拉（Petr Fiala）為新總理。齊曼原定26日任命新總理。

總統辦公室發布聲明：「在治療COVID-19期間，總統的行程將暫停。」

齊曼已接種3劑COIVD-19疫苗，捷克媒體引述不具名消息人士指出，齊曼並無症狀。

齊曼10月10日因為慢性疾病併發症住院，醫師說是肝臟問題，但總統辦公室從未明確說明。

上月齊曼住院的前一天，捷克剛舉行完國會選舉。齊曼的盟友在總理巴比斯（Andrej Babis）領導下，敗給一個中間偏右聯盟，使得總統對國會的影響力下降。

齊曼上次住院時，一開始入住加護病房治療，醫師預測病況發展不明。當時國會準備討論是否轉移他的總統職權，但過了幾週之後，齊曼病況好轉。

齊曼曾表示他會尊重選舉結果，會在26日任命費亞拉為總理。