索羅門下令「封城」動亂仍擴大　2年前對台斷交成導火線

▲索羅門示威群眾在首都荷尼阿拉(Honiara)抗議,甚至火燒中國城。(圖/路透社)



文/中央社



索羅門群島首都荷尼阿拉動亂情勢持續擴大,馬萊塔省省長蘇達尼要求總理蘇嘉瓦瑞下台。澳洲將派遣近百軍警協助索羅門恢復和平。

近千名索羅門民眾昨天在首都荷尼阿拉(Honiara)上街抗議,要求蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)下台,抗議主要由馬萊塔省(Malaita)民眾發起。原是和平抗議變成暴亂,儘管索羅門政府下封城、宵禁令,今天動亂持續擴大。

索羅門網路媒體索羅門先鋒報(Solomon Islands Herald)的臉書張貼荷尼阿拉東部拉納迪(Ranadi)等多處房屋著火、漫天黑煙的影片。媒體也報導,抗議民眾湧進中國城,涉嫌搶劫、破壞,有多棟房屋及一警察局遭縱火。

索羅門群島警察署(RSIPF)指出,抗議民眾有2000人至3000人,已經有6人被補。索羅門的媒體報導,民眾特地從馬萊塔省到荷尼阿拉抗議,他們不滿中央政府承諾要在馬萊塔省推動的基礎建設計畫都沒有實現。

蘇嘉瓦瑞在2019年決定與台灣斷交,與中國建交,馬萊塔省不支持外交轉向,省長蘇達尼(Daniel Suidani)至今仍拒絕與中國有關係的任何公司進入馬萊塔省投資,蘇達尼與蘇嘉瓦瑞之間,長期因與中國相關的議題發生衝突。

澳洲廣報公司(ABC)報導,索羅門國會議員肯尼羅瑞(Peter Kenilorea Jr)上個月接受印度星期日衛報(The Sunday Guardian)訪問時表示,索羅門的外交政策被中國影響,索羅門對中國勢力掌控索羅門的看法分歧,可能會導致動亂。

蘇達尼今天發表聲明,要求蘇嘉瓦瑞下台,讓人民能信任的人領導索羅門。

蘇嘉瓦瑞今天也發表聲明指出,他是經國會選舉的,如果要他下台,必須是國會的決定,他對民主有信心、尊重民主程序,他會用生命來捍衛。

澳洲廣報公司報導,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)今天指出,澳洲將立即派23名澳洲聯邦警察特種應變部隊到索羅門協助維持穩定與安全。26日將再派出50名澳洲聯邦警察以及43名軍人和醫療人員。

索羅門2003年陷入動亂時,澳洲也派兵協助維和,駐守至2017年。

