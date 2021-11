歐盟EMA批准「5至11歲兒童接種BNT」！2劑疫苗只需隔3周

▲BNT疫苗。(圖/記者呂佳賢攝)

記者閔文昱/綜合報導

歐洲疫情急速惡化,部分地區近來的新增病例重新攀上高峰。對此,歐洲藥品管理局(以下稱EMA)25日批准5至11歲兒童接種BNT疫苗,後續將交由歐盟執行委員會進行審核。

綜合外媒報導,BNT疫苗已獲准在整個歐盟國家內針對年滿12歲以上民眾進行接種,但有鑑於歐洲最近的新冠疫情再起,EMA表示,專家小組建議讓5至11歲的兒童也納入BNT疫苗的施打範圍,劑量為成年人的三分之一,接種2劑,間隔則為3周。

Tánaiste Leo Varadkar says he expects NIAC to approve vaccines for children aged between five and 11 in the coming days. The EMA has approved the use of Pfizer-BioNTech's Covid-19 vaccine for children in that age group | https://t.co/4vczkKhYSU pic.twitter.com/Y8tfcqcLLJ