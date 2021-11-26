微波爐也有節能標章！富及第領先業界獲證　美型微波爐CP值爆表讓KOL盛讚：「懶人救星」

▲富及第微波爐登錄就送下午茶的活動。（圖／翻攝自富及第官網）

科技中心／綜合報導

環顧家中，有什麼樣電器是你沒有也活得下去但是有了之後人生更光明的呢？民以食為天，無論是自己住或是跟家人住，總有忙碌到沒時間準備三餐的日子，這時候能用最短時間吃到熱騰騰的食物，就堪比天堂！有網友在PTT上為此特別發文盛讚「微波爐」，他表示自己買了一堆冷凍食品回家，有時候忙到沒時間吃飯，或是半夜肚子餓的時候，只要幾分鐘就有熱騰騰的美味食物可以享用，連牛肉麵都可以在五分鐘之內變出來，將微波爐視為「近代最偉大的發明」。但你知道嗎？現在連微波爐也有節能標章了！美國知名家電品牌富及第（美第公司Relon）就表示，品牌旗下微波爐已領先業界獲取節能標章。

▲富及第微波爐首獲節能標章認證。

根據經濟部能源局資料指出，微波爐節能標章能源效率基準與標示辦法於110年9月24日公告修正，而節能標章獲證產品資訊欄內，微波爐僅有「美第（Relon）」獲證，富及第也為微波爐整理出了挑選指南，除了外觀、款式、功率、容量之外，最重要的還還是功能與操作便利度，無論是平台式或是轉盤式，又或者帶燒烤功能，多樣選擇可以滿足不同家庭的需求，尤其科技日新月異，現在的微波爐已經不只有「解凍或加熱食物」的功能，甚至可以輕輕鬆鬆就端出一整桌料理，連料理苦手都不再焦慮，也難怪會被網友譽為「近代最偉大的發明」。



▲Miku表示富及第微波爐讓她對於家電選色的迷思完全改觀。

富及第20L美型微波爐擁有五段火力，還有定時調整與快速解凍功能，玻璃轉盤設計讓食物受熱更均勻，且材質也簡單好清洗，擁有節能標章不僅更省電也讓全家人使用起來更安心，經常在IG上PO出情侶相處日常的Miku，就表示自己「在家就會廢到一個極致」，幸好男友準備了一大盤義大利麵，讓她只要微波就可以享用，她挑選的白色款富及第20L美型微波爐，簡約質感的外觀搭配玫瑰金手把，讓她破除了「家電黑色才耐看」的想法，更讓網友紛紛留言「看起來好好吃」！



▲黃晴Patricia號稱自己的生活中不能沒有微波爐，也大讚富及第微波爐的把手設計對光療指甲很友善。

號稱「絕對不能沒有微波爐」的黃晴Patricia，也發文大讚富及第20L美型微波爐：「長得漂亮外也很好用，把手設計比起傳統按壓彈開式的開關，更體貼光療指甲（做指甲的女生才懂那種，每次按壓，都要找角度的小心翼翼）。」中肯分享更釣出網友回覆「美式微波爐都是有把手，方便打開，而且關起來比較沒聲音（按式的關起來很大聲）。」她也表示之後要嘗試更多微波爐食譜，更推薦網友們可以當成「入厝禮物」，不僅外觀美，且「價格也剛好不會有讓人負擔」。



▲身為外食族的芋頭，週末不想出門時微波爐就是他的好幫手。

在IG上以令人垂涎的大肌肌身材圈粉無數的芋頭也分享：「身為外食族，要在家裡自己開伙煮東西真的是很麻煩的事，家有一台微波爐就方便很多。」尤其是週末不想出門的時候，只要把冰箱裡的食物放進微波爐中，馬上就有熱騰騰的午餐可享用，更是料理苦手的救星！

日常生活中總有想要懶散耍廢的時刻，微波爐就是你的好幫手，食物放進去「叮」一聲，十分鐘上滿一桌菜不是問題，選擇具有節能標章的微波爐也能讓人用得更安心。

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微波爐使用知識文►https://relon.cc/yx2pC/ETtoday12

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