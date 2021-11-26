台日「電車攻擊」驚人共通點！無差別＝隨機殺人　英日文這麼說

記者王佩翊／綜合報導



日本東京地鐵萬聖節曾經傳出「小丑男隨機砍人案件」，而事實上，日本與台灣都曾經發生過類似的電車隨機攻擊案件，Podcast節目《宇宙人外信》本集就要來聊聊台日歷年來電車隨機殺人案的相似點，以及相關英日文單字。



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東京地鐵京王線萬聖節發生一起駭人聽聞的隨機攻擊案件，24歲的嫌犯服部恭太一連持刀攻擊17人，其中1人因為直接被捅進胸口，傷勢最為嚴重。當時嫌犯向警方供稱，自己是因為工作和交友不順，但卻不敢自殺，所以才特意在人潮眾多的萬聖節實施屠殺計畫，想拉陌生人陪葬，靠著殺超過2個人被判死刑。

▲服部恭太身穿小丑裝，自稱是犯案的戰袍。（圖／推特）



其中值得注意的是，服部除了持刀外，還隨身攜帶了打火機油，就是為了在車廂內縱火。而他被逮後也坦言，自己的確是參考8月的小田急線隨機砍人事件，才會想要縱火。



不僅如此，服部恭太供稱，會選擇在京王線特快車隨機砍人，是因為「站與站之間的行駛時間夠長，很適合犯罪」，與當初江子翠隨機殺人案的鄭捷不謀而合。

▲日本東京地鐵京王線發生無差別砍人事件，多名乘客驚恐攀爬車窗逃生。（圖／路透）



透過時事介紹英文單字的Podcast《宇宙人外信》本集介紹隨機攻擊的相關單字，其中隨機是「random」，因此隨機砍人的單字是「random stabbing」，隨機殺人則是「random killing」。而在日文當中，隨機殺人可以說是「無差別殺人（musabetsu satsujin）」，隨機攻擊則是「無差別攻撃（ musabetsu kougeki）」。而如果要指稱隨機殺人狂，日文也有個特別的單字是「通り魔（toorima）」。



更多有關於隨機攻擊的相關單字與內容，也有在《宇宙人外信》中聊到，想聽完整單集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

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