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英吉利海峽「27人船難溺斃」！　英法兩國卸責

▲▼英吉利海峽移民船沉沒，至少27死。（圖／路透社）

▲難民橫越英吉利海峽前往英國，發生船難27人溺斃在法國北部外海。（圖／路透社）

文／中央社

至少27名難民因試圖橫越英吉利海峽前往英格蘭，卻不幸溺斃於法國北部外海後，英法兩國政府今天將研議新制，以遏止難民橫越這條水道並瓦解人口販運網絡。

法新社報導，自2018年至今，越來越多來自非洲、中東與亞洲的難民，乘扁舟從法國到英格蘭，而這起27名難民沒入大海的不幸，可說是英吉利海峽（English Channel）成為熱門轉運點以來，最多人溺斃的海難。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）誓言，法國絕不允許英吉利海峽成為「墳場」，同時呼籲英國首相強生（Boris Johnson）承諾，加強掃蕩導致橫渡驟增的人口販子。

法國總理府表示，總理卡斯特克斯（Jean Castex）將在今天主持因應這起海事危機的會議，並與其他閣員會商防範新制。

卡斯特克斯說：「顯然英國也不能置身事外。」並呼籲「國際社會協調非常強硬的因應之道」。

這起海難對於英國脫歐後兩國間的合作再度構成挑戰，而橫渡海峽的難民人數創紀錄，加上一連串包括漁權爭議等諸多問題，雙方之間的緊張日益加劇。

針對這起海事危機，強生與高階官員會商後說：「對於難民溺斃，他感到震驚、錯愕並且深感悲痛。」

不過他另表示，英國面臨著「說服我們若干盟友，尤其是法國，以審時度勢方法處事的困難」。

英法兩國雖交相指責，不過根據英國首相官邸指出，強生與馬克宏在電話會談中同意，「加強合作防止致死橫渡刻不容緩」，以及瓦解人口販運集團的交易「有必要備妥各項方案」。

英國多家媒體則報導，英國政府正力促重啟兩國合作共同巡邏法國北部沿海，而法國方面以往反對這項提議。

法國里爾（Lille）檢方表示，17名男子、7名婦女和3個未成年孩童，24日從法國北部的加萊港（Calais）外海走水路擬偷渡至英格蘭，卻因他們超載的充氣筏洩氣而喪生，調查不排除指向過失殺人。

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