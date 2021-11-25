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旅館房間傳詭異呼救！7旬翁遭反鎖4個月　身上爬滿螞蟻

印度喀拉拉邦科瓦蘭海灘。（圖／翻攝自推特@MyTravlution）

▲印度喀拉拉邦科瓦蘭海灘。（圖／翻攝自推特@MyTravlution）

圖文／CTWANT

科瓦蘭（Kovalam）警方本週一於印度喀拉拉邦南端海灘附近一家鑽石旅館（Diamond Hotel），救出一名臥床不起、滿身爬滿螞蟻的77歲美國公民福克斯（Irvin Fox），據悉這名來自美國賓州的7旬老翁是在1年前來到該地，卻在逗留期間跌倒受傷，接著就被鎖在旅館房間內4個月。

綜合《太陽報》、《印度快報》（The Indian Express）等外媒報導，科瓦蘭衛生官員與警方近日接獲通報，指稱當地一間旅館房間傳出陣陣哭喊聲音，到場檢查後，警方於旅館房間內發現一名老人，臥病在床痛苦扭動身體。

77歲美國老翁被反鎖印度旅館房間4個月。（圖／翻攝自印度快報）

▲77歲美國老翁被反鎖印度旅館房間4個月。（圖／翻攝自印度快報）

警方表示，這間房間內衛生環境極為髒亂、臭氣沖天，老人身上不僅爬滿螞蟻，還因為久臥床上出現壓瘡，警方趕緊將老人送進醫院治療；喀拉拉政府也開始啟動引渡程序，並聯絡美國駐印度領事館徵求意見。

根據了解，這名來自美國賓夕法尼亞老人是在約1年前來到印度喀拉拉邦，不過在停留當地期間，他因為跌倒而受傷，在被送到一間私人醫院治療一段時間後，該名老人竟被同行助理留在這間旅館房間中，護照等身分證明文件還被帶走；警方指出，老人至少被留在旅館房間內至少4個多月，不但房間門從外面被鎖上，還沒有足夠的食物和水，警方目前正針對這起詭異事件進行調查。

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