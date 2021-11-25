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女童離奇失蹤！媽媽受訪痛哭　2天後局勢大逆轉「她和她都被起訴」

▲▼女童失蹤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一樁女童失蹤案，在2天後出現驚人反轉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國喬治亞州一名8歲小女孩失蹤2天後，終於在離家逾24公里的一處樹林中被尋獲遺體。女童27歲的母親荷爾（Brittany Hall）22日還在電視媒體採訪中聲淚俱下地求助，然而，警方23日宣布找到女童遺體的同時更投下震撼彈。縣警察局長麥克路爾（J.D. McClure）表示，已將荷爾逮捕並依程序起訴。

綜合美媒報導，喬治亞州北部格威納特縣的8歲女童妮可（Nicole Hall）21日上午被通報失蹤，母親荷爾隔天接受訪問時聲淚俱下地表示，「一早家門被撞開了，我到處都找遍，就是沒有看見她，所以就打了911報案。」她還暗示，她擔心女兒可能遇害，因為妮可患有自閉症，而且剛搬到這個地區，「這附近不是好地方，有很多非法交易在進行。」據悉，荷爾通常暱稱她為艾瑪莉（Amari）。

▲▼8歲女童妮可（Nicole Hall）失蹤兩天後案情逆轉，母親荷爾（Brittany Hall）遭檢警起訴。（圖／格威納特縣警局）

▲8歲女童妮可（Nicole Hall）失蹤2天後案情出現大逆轉，變成一起謀殺案。（圖／格威納特縣警局）

就在妮可失蹤2天後，警方23日在距離她家逾24公里住宅區的一處樹林草叢中發現了女童遺體。格威納特縣警察局長麥克路爾當天隨即召開記者會，除了宣布尋獲遺體外，更拋出震撼消息稱，荷爾與她29歲同性伴侶歐文斯（Celeste Owens）對於女兒失蹤的陳述並不一致，而且與目前蒐集到的證據也有出入，「我無法推測她們為何申告失蹤，但調查顯示女童其實從未失蹤，在調查初期，我們就已懷疑這是場謀殺案。」

▲▼8歲女童妮可（Nicole Hall）失蹤兩天後案情逆轉，母親荷爾（Brittany Hall）遭檢警起訴。（圖／格威納特縣警局）

▲母親荷爾（Brittany Hall，左）與同性伴侶歐文斯（Celeste Owens，右）皆遭到檢警起訴。（圖／格威納特縣警局）

報導稱，荷爾與歐文斯23日雙雙遭到逮捕，荷爾面臨5項虐待兒童的指控、1項虛假陳述、1項虛假報案與1項隱瞞他人死亡的指控，而歐文斯則將面臨1項謀殺罪、7項虐待兒童、1項隱瞞他人死亡的罪名。兩人目前仍被暫押格威納特縣監獄，不得保釋。

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