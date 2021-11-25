未成年女信徒當後宮！　3女淚訴：從小遭「惡魔牧師」強抱、強吻

▲ 南韓一名牧師性騷擾未成年信徒被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名牧師長年來性騷擾多名女性教徒，從她們還未成年時便經常故意製造獨處的機會，強行擁抱、親吻。她們隱忍多年，承受龐大心理壓力，25日終於盼到男子被判刑。

綜合韓媒報導，這名60多歲男子涉嫌強制性騷擾，違反兒少性保護相關法律被起訴，議政府地方法院刑事法庭25日宣判3年有期徒刑。此外，他須接受80個小時的性暴力矯正課程，5年內不得於兒少及身障人士福利設施就職。

男子自1990年代便在京畿北部一間教會擔任牧師，3名受害者都是隨家人一起開始上教會，時間相隔不遠。男子在教徒之間飽受尊敬，對她們來說卻是惡魔般的存在。他經常故意找機會與她們獨處，除了牽手之外還會強行擁抱、親吻等，多年來至少犯下20次。

男子的惡行從受害女子A還未成年時便開始，儘管A女試圖拒絕，男子仍不為所動，甚至要求她「努力喜歡」。當受害女子B向男子表示，「我跟親生父親也不會親親」，試圖避開與他接觸時，男子仍硬逼她與自己接吻。

三名女子多年來不敢說出真相，直到其中一名女性教徒吐露自己的遭遇，受害者才一個接一個開口。為避免更多教徒受害，她們上法院提出告訴。男子在法庭上則堅稱，絕對沒有對教徒性騷擾，只是不小心或偶然親到受害者的臉，這在教會內部很常見，也是教徒互相都能接受的身體接觸。但法官認為，男子長期犯案且犯罪規模大，已經對受害者帶來龐大精神創傷。

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