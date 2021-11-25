自稱性器官為「魔笛」　義大利醫師騙女病患上床治病　

▲義大利一名婦科醫師透過說服女病患與他發生關係，以治癒疾病。（圖／達志／示意圖）

實習記者丁玟華／綜合報導

義大利南部一名婦科醫師，一直以來通過說服女病患與她發生性關係，並稱自己的性器官為「魔笛」，來「治癒」女性患者，目前已有數百名患者受騙。近日義大利電視節目《Le Lene》派出臥底演員，揭開他骯髒的一面。

根據《太陽報》報導，現年68歲的米尼耶羅（Giovanni Miniello）在南義城市巴里（Bari）擔任婦科醫師，他將自己的性器官稱為「魔笛」（Magic Flute），宣稱他的性器官能治療人類乳突病毒（HPV），解救受感染之苦的女性。

一位受害女性向電視節目「Le Lene」透露相關消息，她被醫師告知患有HPV，儘管抹片檢查結果呈陰性，醫師告訴她不要相信檢測，並提議可以與他進行性關係，就可「淨化」她。

《Le Lene》節目隨即派出一名女性喬裝成患者，秘密拍攝所有過程，並且同意與米尼耶羅在飯店見面，當他們開始脫衣服時，臥底小組闖了進來，米尼耶羅抗議表示，他這麼做是為了他的學習，也為了拯救其他人。

《Le Lene》節目表示，已收到數十則患者發出的訊息，揭露遇到的情況。目前，巴里的檢察官已展開調查，但米尼耶羅仍為他的行為辯護。