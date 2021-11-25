開心採毒菇加菜！一家9口吃下後接連倒地　母目睹7孩口吐白沫溢血

▲馬來西亞一家9口因誤食毒蘑菇而集體中毒，下同。（圖／翻攝自Facebook／Nurul）

記者葉睿涵／綜合報導

菇類對人體有益，是許多人極愛的美食，不過有毒的蘑菇卻可能奪命。馬來西亞最近有一名母親因為誤採毒蘑菇，並帶回家中烹煮食用，導致一家9口集體中毒，母親還親眼目睹了7名子女接連口吐白沫及溢血的恐怖時刻。

綜合當地媒體報導，馬來西亞32歲的母親努魯（Nurul Musfirah Ghazali）最近發現自家花園長出幾朵蘑菇，於是決定將蘑菇採摘回家，為家人加菜。她將蘑菇炸酥後，加入空心菜與花生碎翻炒成佳餚，讓全家人都讚不絕口。

豈料，吃完午飯不到1小時，努魯突然感到腹部傳來一陣絞痛，胃部也出現灼熱感，全身開始發熱，最後還吐出一灘鮮血。不久後，36歲的丈夫也出現類似症狀，二人頓感不妙，立刻前去查看孩子們的狀況。

努魯7名4至13歲的孩子無一倖免，一個接一個地倒在她的面前，口吐白沫、嘴角溢血，只有最小的孩子因為才13個月大，未曾進食毒菇而安然無恙。眼見家人全都出現中毒症狀，丈夫強忍不適，硬撐著身體帶妻兒前往附近的診所就醫。

努魯表示，她過去也曾見到花園內長出蘑菇，但這是她第一次採摘蘑菇來吃，沒想到居然一次就中招，她之前根本不知道家中的野生蘑菇都是有毒的。努魯的姐姐事後也將毒蘑菇的照片與故事分享到社交媒體，希望提醒人們以此為戒。目前努魯一家9口都已平安出院。

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