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蘋果發出警告！　6名泰國異議人士iPhone遭國家級駭客攻擊

▲▼ 手機,iPhone。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 泰國多名異議人士手機遭駭客攻擊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

人權組織長期批評泰國政府壓迫、騷擾及逮捕異議人士，美國科技巨頭蘋果公司便在25日向泰國至少6名異議人士發出警告信件指出，他們的手機正受到政府支持的駭客攻擊。

《法新社》報導，蘋果公司在信中警告，若攻擊成功，駭客可以遠端存取他們手機裡的資訊，甚至控制相機和麥克風。該報已聯絡蘋果公司求證。

「饒舌反獨裁」團體成員德查通（Dechathorn "Hockhacker" Bamrungmuang）在臉書上分享他收到來自蘋果公司的信件，內容指出，「蘋果認為，你正受到政府支持的攻擊者攻擊，他們嘗試遠端入侵與你的Apple ID有關的iPhone。這些攻擊者很可能是因為你的身分或你所做的事而針對你個人。」

大批泰國民眾去年走上街頭，要求2014年在政變中上台的總理巴拉育下台。示威活動主要由年輕族群領導，「饒舌反獨裁」便在其中扮演相當高調的角色。德查通曾因煽動叛亂罪嫌被捕，後來獲釋，得知有駭客試圖入侵後感到震驚，向《法新社》表示，「我們（饒舌反獨裁）可能會寫一首跟這有關的歌。我想政府不會就此止步。」

泰國作家Sarinee Achavanuntakul、國立法政大學政治學家Prajak Kongkirati、電影製作人Elia Fofi、人權律師事務所的Yingcheep Atchanont也在社群媒體上發文表示，收到來自蘋果的警告信。據信第6名受害者是一名人權律師，當地媒體則指出，還有二名社運人士及學者受到影響。

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