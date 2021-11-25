美國25歲男慢跑慘被3槍射殺　3嫌犯謀殺罪成立！最重終生監禁

▲亞伯里遭槍殺一案引發全美高度關注。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）去年外出慢跑，卻遭3名白人男子追捕，開3槍射殺。這起案件引發全美高度關注，依據喬治亞州法庭陪審團24日最新裁決，3名被告有罪。消息一出，法院外群眾爆出熱烈歡呼。

▲亞伯里生前曾被車撞擊，被告朝他開3槍。（圖／翻攝推特「2speak_easy」）

綜合美聯社等外媒報導，這起案件事發於2020年2月23日，亞伯里在布倫瑞克住家附近的17號公路慢跑時，白人父子檔35歲兒子崔維斯（Travis McMichael）及退休員警格雷戈里（Gregory McMichael）拿著槍跳上車，針對亞伯里展開追捕，而鄰居布萊恩（William Bryan Jr）隨後開著自己的車加入，並用手機錄影，拍下崔維斯槍殺亞伯里的瞬間。

被告辯護律師主張，當事人展開追捕的原因目擊亞伯里擅闖民宅，以為他是小偷，而開槍是面對亞伯里激烈反抗所做出的自我防衛行為。然而控方否認此一說法，強調當時根本沒有證據顯示亞伯里有偷東西，挑起這場致命衝突的一方是被告。

▲法院外聚集支持亞伯里的群眾。（圖／路透）

3名被告總共面臨27項指控，包括惡意謀殺、重罪謀殺、加重傷害、非法監禁等罪。崔維斯所有罪名均成立，格雷戈里與布萊恩因參與追擊，在謀殺、非法監禁等罪名被判有罪。如今3人均面臨終生監禁，法官將決定是否有假釋的可能。

在判決結果出爐後，法院外群眾爆出歡呼聲。亞伯里母親庫泊瓊斯（Wanda Cooper-Jones）則對場外民眾表達感謝，還以為等不到這一天的到來，「這是曠日持久的一戰，但上帝是善良的」，現在寶貝兒子可以安息。

▼亞伯里母親庫泊瓊斯難掩激動情緒。（圖／路透）

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