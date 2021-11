短裙辣妹月台等車　突然被惡男勒喉「拖行3公尺」暴打畫面曝光

▲女在地鐵站遭惡男攻擊。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約地鐵站發生攻擊事件,一名23歲女子獨自在月台上等車時,一名男子突然靠近,從後方緊緊勒住她的脖子,女子過程中不斷掙扎仍慘被拖行約3公尺,最後遭到一頓暴打,恐怖畫面在網路上瘋傳。

事件22日凌晨4時發生在曼哈頓的34街-先驅廣場站(34th Street Herald Square),監視器畫面中可看到,一名穿著短裙的辣妹獨自在月台邊緣等車,突然有人從後方勒住她,強行把她拖到月台中央處。

女子雖然頑強抵抗,但被男子狠按住頭不斷毆打,最後搶走她的錢包後離開,整個施暴過程約30秒。警方表示,受傷女子後來已被帶到附近醫院治療,希望民眾能幫忙提供惡徒線索。

I don’t know who need to hear this, but I’m going to keep being an alarm until the people wake up!



If the subways/buses aren’t safe for us @MTA workers, then it’s not safe for the people who ride the system!



If they can’t protect us, then how will they protect you? pic.twitter.com/IPIexUtggU