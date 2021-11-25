短裙辣妹月台等車　突然被惡男勒喉「拖行3公尺」暴打畫面曝光





▲女在地鐵站遭惡男攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵站發生攻擊事件，一名23歲女子獨自在月台上等車時，一名男子突然靠近，從後方緊緊勒住她的脖子，女子過程中不斷掙扎仍慘被拖行約3公尺，最後遭到一頓暴打，恐怖畫面在網路上瘋傳。

事件22日凌晨4時發生在曼哈頓的34街-先驅廣場站(34th Street Herald Square)，監視器畫面中可看到，一名穿著短裙的辣妹獨自在月台邊緣等車，突然有人從後方勒住她，強行把她拖到月台中央處。

女子雖然頑強抵抗，但被男子狠按住頭不斷毆打，最後搶走她的錢包後離開，整個施暴過程約30秒。警方表示，受傷女子後來已被帶到附近醫院治療，希望民眾能幫忙提供惡徒線索。