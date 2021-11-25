　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

短裙辣妹月台等車　突然被惡男勒喉「拖行3公尺」暴打畫面曝光

短裙辣妹月台等車　突然被惡男勒喉「拖行3公尺」暴打畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲女在地鐵站遭惡男攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵站發生攻擊事件，一名23歲女子獨自在月台上等車時，一名男子突然靠近，從後方緊緊勒住她的脖子，女子過程中不斷掙扎仍慘被拖行約3公尺，最後遭到一頓暴打，恐怖畫面在網路上瘋傳。

事件22日凌晨4時發生在曼哈頓的34街-先驅廣場站(34th Street Herald Square)，監視器畫面中可看到，一名穿著短裙的辣妹獨自在月台邊緣等車，突然有人從後方勒住她，強行把她拖到月台中央處。

女子雖然頑強抵抗，但被男子狠按住頭不斷毆打，最後搶走她的錢包後離開，整個施暴過程約30秒。警方表示，受傷女子後來已被帶到附近醫院治療，希望民眾能幫忙提供惡徒線索。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
SOD上演！人夫「摩鐵交纏表妹」喊摸摸
快訊／鄧佳華找到新工作「要跑熊貓」！　外送區域曝光
女鼻子被「25公分長刀」捅爆　恐怖畫面曝
快訊／全家花不到百元中200萬！　名單一次看
印度神童「血月」預言　12月後小心5件事
快訊／陸軍訓練爆意外！　士官「2手指被炸斷」
啦啦隊女神打BNT「衣服一拉走光」　巨胸全露！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和丈夫吵架！女鼻子被「25公分長刀」捅爆　恐怖畫面曝光

顧著和朋友講電話！　女大生不甩警報被「捲到火車下」輾壓身亡

從小奶狗養大！2犬突然和鄰居犬起衝突　發獸性活活咬死女主人

路邊抽菸突然被飛車「腰斬」　女重傷送醫恐怖畫面曝光！

撞見前女友和新歡恩愛　醋男捅爆「小王」肺部7刀狂斬他下體

懷中嬰被丟泳池溺死　媽遭2男挾持...12歲女兒返家目睹恐怖景象

美國25歲男慢跑慘被3槍射殺　3嫌犯謀殺罪成立！最重終生監禁

美人妻「0容忍婚姻守則」禁A片、禁異性朋友！　網一看全炸：太瘋

韓20歲役男打BNT後患罕見腦炎　每天暈厥1分鐘！軍方補償方案未明

歐洲確診狂爆「一國接一國封鎖」　AZ執行長這樣說

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

美國25歲男慢跑慘被3槍射殺　3嫌犯謀殺罪成立！最重終生監禁

美人妻「0容忍婚姻守則」禁A片、禁異性朋友！　網一看全炸：太瘋

韓20歲役男打BNT後患罕見腦炎　每天暈厥1分鐘！軍方補償方案未明

歐洲確診狂爆「一國接一國封鎖」　AZ執行長這樣說

短裙辣妹月台等車　突然被惡男勒喉「拖行3公尺」暴打畫面曝光

印度神童「血月」預言又成真　這國爆奪命洪災！12月後小心5件事

血的復仇！警察虐殺8黑幫「挖眼分屍」剁生殖器　全因1同僚被殺

梅克爾卸任後德國怎麼走　新總理蕭茲估將施壓中俄

白宮醫師：拜登照大腸鏡切息肉屬良性　但可能是癌變徵兆

彭帥視訊報平安！　「一張照片」曝張高麗與國際奧會主席關係

基本工資補貼配套明年1月開始申請　估66.3萬名勞工適用

移民署已開放在台外國人施打疫苗　憑居留證申證號預約

美國25歲男慢跑慘被3槍射殺　3嫌犯謀殺罪成立！最重終生監禁

讓客戶晚交貨款　害上市公司損失5億！高階經理人遭約談

桃園公廁「掀裙圖」標示挨轟　范雲批失職：把性騷擾當有趣

兄弟總冠軍賽G1內野1小時內秒殺　G6超熱門！2萬張門票完售

喬任梁28歲輕生逝世　父母5年後成「850萬網紅」：爸媽沒讓你丟臉

SOD真實上演！人夫摩鐵「交纏表妹」喊摸摸…正宮見不倫照崩潰

專救老旅館！防疫概念藏金　「全能改造王」半年接手10旅宿

樂天接手桃猿連2年戰績不佳　期待端出更好的教練團與體系

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

新變種B.1.1.529現蹤3國　專家示警

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

夜釣靈異禁地　鬼魅白影躲樹後合照

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

長髮妹打完AZ　2個月髮量掉7成

河邊好多蜥蜴　12歲童探頭驚見女屍

女鼻子被25公分刀捅爆　畫面曝光

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

即／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理　

更多熱門

相關新聞

拜登切除息肉　白宮：屬良性

拜登切除息肉　白宮：屬良性

美國總統拜登19日接受例行健康檢查，進行無痛大腸鏡，切除一塊約3公釐的息肉。依據白宮醫師的說法，拜登切除的息肉為良性，且生長速度慢，但這可能是癌前病變的徵兆。

從小奶狗養大　2犬突然咬死女主人

從小奶狗養大　2犬突然咬死女主人

宏都拉斯大選　是否與台斷交成中美外交關鍵

宏都拉斯大選　是否與台斷交成中美外交關鍵

美增列10多家陸企入貿易黑名單

美增列10多家陸企入貿易黑名單

淫魔富商獄中尋短　生前文件：我不敢自殺

淫魔富商獄中尋短　生前文件：我不敢自殺

關鍵字：

辣妹紐約地鐵月台拖行曼哈頓北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面