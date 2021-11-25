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梅克爾卸任後德國怎麼走　新總理蕭茲估將施壓中俄

▲▼ 德國總理梅克爾在位16年即將卸任。（圖／路透）

▲梅克爾時代結束，由中間偏左的社民黨黨魁、財政部長蕭茲（Olaf Scholz）接任總理大位。（圖／路透）

文／中央社

經過兩個多月的談判，德國確定將在睽違16年後再次由中間偏左的社民黨執政，攜手綠黨、自由民主黨組成「紅綠燈聯盟」帶領歐洲龍頭德國進入梅克爾後的新時代。

「華盛頓郵報」報導，社民黨（SDP）在今年9月大選以些微之差躍居第一大黨，與關切氣候環保的綠黨（Greens）、親商的自由民主黨（FDP）達成組閣共識，組成「紅綠燈聯盟」（社民黨、綠黨、自民黨的代表色分別為紅、綠、黃）。

● 光譜左右的兩小黨妥協 組閣成功關鍵
總理將由社民黨63歲的蕭茲（Olaf Scholz）出任。他今天在三黨聯合記者會說：「紅綠燈亮了。」新國會下月開議，屆時蕭茲會被正式選為總理。

▲蕭茲正式接任德國總理。（圖／路透）

「紐約時報」指出，對於德國和歐洲而言這是一個時代的結束。十多年來梅克爾不僅是德國總理，更是實際上的歐洲領導者，帶領德國和歐陸度過接連不斷的危機，過程裡也讓德國在現代史上首次成為歐洲的領導力量。

蕭茲今天與另兩個執政夥伴一同宣布達成組閣協議，三黨自9月26日選後啟動談判，經過兩個月嚴格保密的協商後敲定一紙177頁的組閣協議。

據知情談判的人士透露，組閣成功的一大關鍵讓步，是由自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）出掌財政部；林德納是財政保守派，排除增稅。外界預期他會成為新政府內尤其綠黨一些大膽改革的煞車皮；綠黨一直想徹底轉型經濟以因應氣候暖化挑戰。

綠黨則拿到兩個關鍵部會。黨內共同領袖貝爾伯克（Annalena Baerbock）將任外長，成為德國首位女外長；另一位哈柏克（Robert Habeck）更將出任一個結合經濟和氣候的新超級部會經濟能源部。

「德國之聲」同樣指稱組閣成功關鍵在於綠黨與自民黨這兩較小夥伴能妥協，但環保團體對協議裡竟無短期內減少碳排的具體措施大感光火，也不滿不提高速公路限速（被認為是自民黨勝利）、沒有分階段淘汰天然氣或柴油車的具體日期。

● 內政加碼社福與環保 外交站隊美法施壓俄中
大選勝出的社民黨除蕭茲出任總理外，另將執掌內政、國防、衛生及勞工等6個部會，當中還有一個新成立的建設部，允諾每年新建40萬套公寓緩解幾個主要大城的租屋問題。德國之聲認為從部會分配來看，整體而言社民黨就是負責管理與維持社會凝聚。

華郵指出，厚達177頁的組閣協議概述蕭茲政府施政輪廓，包含提高最低工資（時薪由目前的9.6歐元調高為12歐元）、2030年底前80%發電來自再生能源、大麻合法化等。

紐時指出三黨承認彼此間存在分歧，但已找到足夠的共識以推動相關施政計畫，抗擊COVID-19大流行、提高最低工資，並讓德國走上淘汰燃煤和到2030年底前再生能源使用擴大為80%的道路。

從歐洲、貿易和外交政策等議題上，大多數分析人士仍預期新政府會大致維持前任所設定的路線。不過一些較迫切的難題及執政聯盟裡兩個較鷹派的夥伴，會迫使蕭茲重新檢討一些過往政策。

蕭茲主政的德國可能更願意支持歐洲一體化，並在施壓中、俄上更貼近美國立場。

● 疫情與難民棘手 大方向料仍延續梅克爾
紅綠燈內閣12月上路將面臨諸多緊迫的危機，包括疫情復燃及白俄羅斯和烏克蘭等地的邊界衝突。

紐時指出延續性仍為新政府的主旋律。貝倫堡銀行首席經濟學家史密丁（Holger Schmieding）說：「新政府基本上仍會蕭規曹隨，而非大破大立。所有希望這將開啟徹頭徹尾換面的人注定會失望。」

華郵也認為，預期蕭茲新政府會出現政策大轉向者少之又少。梅克爾任內試圖將德國定位為西方與包括俄羅斯等其他國家間的橋梁，在貿易利益與人權等問題間取得平衡。

蕭茲已表示，與法國和美國的夥伴關係仍將是德國外交政策的基石。

即將出任外長的貝爾伯克提到近期波蘭與白俄羅斯邊界的中東難民問題，認為歐洲面臨的危機變得更加棘手，「因此我們三黨都同意恢復積極的歐洲外交政策，著重於外交和對話的力量，並依靠以價值觀和人權為主導的外交」。

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