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血的復仇！警察虐殺8黑幫「挖眼分屍」剁生殖器　全因1同僚被殺

▲▼巴西一名特警遭黑幫份子殺害，同僚展開報復，虐殺8名黑幫成員並斬首棄屍。（圖／路透）

▲巴西一名特警遭黑幫份子殺害，同僚展開報復，虐殺8名黑幫成員並斬首棄屍。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西第二大城里約熱內盧郊區一處貧民區中，有8人慘遭殺害肢解，動手的不是黑幫，根據受害者的遺孀指控，殺人的竟然是當地的警察。而殺人行徑相當兇殘，除了肢解屍體外，還挖出眼球、剁掉生殖器，最後還被斬首曝屍。

▲▼巴西一名特警遭黑幫份子殺害，同僚展開報復，虐殺8名黑幫成員並斬首棄屍。（圖／路透）

▲8名黑幫成員的家屬指控，特警濫用職權，闖入家中將人帶走，甚至挖眼分屍。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，距離里約熱內盧約20里處的聖貢薩洛市（São Gonçalo）20日晚間發生謀殺案，當地38歲特警席爾瓦（Rumbelsperger da Silva）隻身被誘騙至貧民區，巡邏途中慘遭埋伏的黑幫份子殺害，而特警部隊聽聞同伴死訊後怒火中燒，誓言要血債血償。

▲▼巴西38歲特警席爾瓦（Rumbelsperger da Silva）遭黑幫殺害，葬身貧民區。（圖／翻攝自推特／@PenhaNewsRJ）

▲巴西38歲特警席爾瓦（Rumbelsperger da Silva）遭黑幫殺害，葬身貧民區。（圖／翻攝自推特／@PenhaNewsRJ）

報導稱，一支特警部隊21日晚間和當地黑幫爆發一系列槍戰，隔天一早，有8具屍體在貧民區的紅樹林中被發現，其中一名死者的妻子接受巴西媒體採訪時透露，28歲的丈夫索德瑞（Jhonata Klando Pacheco Sodré）和其他7名遇害者都是被特警直接闖入家中抓走的，最後在沼澤中被殺害。

巴西媒體G1則引述女子的說法稱，特警活捉目標對象之後，用刀將人捅死，「他們的遺體都被剁掉生殖器，還有眼睛被挖出，手腳遭肢解。」其中一名52歲死者阿洛喬（Élio da Silva Araújo）的妹妹控訴，如果哥哥是被槍殺的話，她還勉強能夠接受，「但是他們砍了我哥的頭，不幸的是，正義竟是這樣運作的。」

▲▼巴西一名特警遭黑幫份子殺害，同僚展開報復，虐殺8名黑幫成員並斬首棄屍。（圖／路透）

▲巴西當局清理曝屍現場，但有當地媒體報導，驗屍結果似乎沒有虐待與酷刑的傷口，與死者家屬各執一詞。（圖／路透）

報導指出，這一貧民區充斥著黑幫、販毒集團，而當局派遣75名憲兵隊特警成員到該地區奪回控制權。據悉，至少8名警察在行動中使用了武器，造成9人死亡，但當局否認參與行動的警察曾虐待躺在紅樹林中的死者，而媒體取得的驗屍報告也沒有提及如家屬所指控的酷刑跡象。另外，家屬受訪時並未否認特警席爾瓦之死與黑幫有關，但質疑特警是以此作為報復。

報導提到，這群特警所屬的第7營部隊以剽悍廣為人知，包含這次8名身亡的黑幫份子，第7營光是在2021年至今已經殺死1096人，比去年前3季增加17％。對此，特警相關單位不予回應。

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