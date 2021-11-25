63隻雞集體暴斃！無明顯外傷超離奇...疑結婚隊伍「敲鑼打鼓」嚇死

▲婚禮隊伍太過熱閙，活活將雞隻嚇死？（圖／達志影像／示意圖）

實習記者丁玟華／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾區（Balasore）一家雞隻養殖場，日前突然有63隻雞陳屍養殖場，由於雞隻並無明顯外傷卻集體暴斃，嚇得農場主人趕緊請來獸醫檢查，初步研判定死因是心臟病。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，事件發生在奧里薩邦巴拉索爾區（Balasore），本月21日晚間11時40分左右，當地一戶人家舉辦婚禮，敲鑼打鼓遊行大肆慶祝，還請來DJ樂隊播歌，伴隨鞭炮，發出震耳欲聾的聲響，整個現場超嗨。

婚禮隊伍行經一家雞隻養殖場時，養雞場主人帕里達（Ranjit Kumar Parida）發現雞隻因噪音，導致不斷發抖，他氣得跑出來和婚禮隊伍抗議，沒想到遭到新郎友人反嗆，並指示樂隊調高音量，還刻意在養殖場前停留15分鐘不走。

沒想到等隊伍遠去後，帕里達發現養殖場內竟有多達63隻雞死亡，他趕緊聯繫獸醫來檢查。獸醫表示，這些雞隻是死於心臟病發作，讓帕里達懷疑是被結婚隊伍發出的噪音嚇死，氣得向舉辦婚禮的人家求償，但求償無果，最後選擇報警處理。

▲63隻雞隻暴斃。（圖／翻攝自推特）

帕里達指出，自己的雞舍約有2000隻雞，死亡的有63隻，每隻體重約1.8公斤，粗估損失約2萬5000盧比（約9400元台幣）。目前警方要求帕里達到調查結束以前，先不要處理雞屍。

對此，動物學教授米時拉（Suryakanta Mishra）表示，禽類或動物在暴露於高分貝和極為吵雜的環境下，幾分鐘後可能會死於心臟病，因此禽類及動物非常害怕鞭炮聲或過大的音樂聲。