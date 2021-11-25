　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

63隻雞集體暴斃！無明顯外傷超離奇...疑結婚隊伍「敲鑼打鼓」嚇死

▲▼雞。（圖／達志影像／示意圖）

▲婚禮隊伍太過熱閙，活活將雞隻嚇死？（圖／達志影像／示意圖）

實習記者丁玟華／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾區（Balasore）一家雞隻養殖場，日前突然有63隻雞陳屍養殖場，由於雞隻並無明顯外傷卻集體暴斃，嚇得農場主人趕緊請來獸醫檢查，初步研判定死因是心臟病。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，事件發生在奧里薩邦巴拉索爾區（Balasore），本月21日晚間11時40分左右，當地一戶人家舉辦婚禮，敲鑼打鼓遊行大肆慶祝，還請來DJ樂隊播歌，伴隨鞭炮，發出震耳欲聾的聲響，整個現場超嗨。

婚禮隊伍行經一家雞隻養殖場時，養雞場主人帕里達（Ranjit Kumar Parida）發現雞隻因噪音，導致不斷發抖，他氣得跑出來和婚禮隊伍抗議，沒想到遭到新郎友人反嗆，並指示樂隊調高音量，還刻意在養殖場前停留15分鐘不走。

沒想到等隊伍遠去後，帕里達發現養殖場內竟有多達63隻雞死亡，他趕緊聯繫獸醫來檢查。獸醫表示，這些雞隻是死於心臟病發作，讓帕里達懷疑是被結婚隊伍發出的噪音嚇死，氣得向舉辦婚禮的人家求償，但求償無果，最後選擇報警處理。

▲▼ 0

▲63隻雞隻暴斃。（圖／翻攝自推特）

帕里達指出，自己的雞舍約有2000隻雞，死亡的有63隻，每隻體重約1.8公斤，粗估損失約2萬5000盧比（約9400元台幣）。目前警方要求帕里達到調查結束以前，先不要處理雞屍。

對此，動物學教授米時拉（Suryakanta Mishra）表示，禽類或動物在暴露於高分貝和極為吵雜的環境下，幾分鐘後可能會死於心臟病，因此禽類及動物非常害怕鞭炮聲或過大的音樂聲。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
買咖啡被店員妹問「你硬不硬？」　他嚇到手抖
大S離婚後首現身！近況曝光
女神網紅遭質疑「火辣照」P太大　霸氣回應了
「強冷空氣」襲台時間點出爐！挾雨彈狂炸　　
好萊塢巨星自爆「濫交史」！　每次高潮都作嘔
潤寅詐貸472億案外案！　合庫分行經理遭搜索
快訊／7-11開出千萬發票！　最新中獎名單出爐
好市多黑五限定　「第5波」下殺品項出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新郎婚禮前被送院　新娘竟和「蒸汽掛燙機」完婚！甜蜜共舞畫面曝

未成年女信徒當後宮！　3女淚訴：從小遭「惡魔牧師」強抱、強吻

女童離奇失蹤！媽媽受訪痛哭　2天後局勢大逆轉「她和她都被起訴」

旅館房間傳詭異呼救！7旬翁遭反鎖4個月　身上爬滿螞蟻

蝙蝠俠出沒？墨西哥2小偷「臉被畫成小丑」　還用膠帶緊綁燈柱上

國際刑警組織新主席出爐　曾被控虐待嫌疑人

63隻雞集體暴斃！無明顯外傷超離奇...疑結婚隊伍「敲鑼打鼓」嚇死

羅馬2千年前的暴君甲板現蹤　藏曼哈頓當咖啡桌用50年

蘋果發出警告！　6名泰國異議人士iPhone遭國家級駭客攻擊

在警車拍OnlyFans！猴急情侶後座直接吞吐　警察傻眼：快停啊

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

新郎婚禮前被送院　新娘竟和「蒸汽掛燙機」完婚！甜蜜共舞畫面曝

未成年女信徒當後宮！　3女淚訴：從小遭「惡魔牧師」強抱、強吻

女童離奇失蹤！媽媽受訪痛哭　2天後局勢大逆轉「她和她都被起訴」

旅館房間傳詭異呼救！7旬翁遭反鎖4個月　身上爬滿螞蟻

蝙蝠俠出沒？墨西哥2小偷「臉被畫成小丑」　還用膠帶緊綁燈柱上

國際刑警組織新主席出爐　曾被控虐待嫌疑人

63隻雞集體暴斃！無明顯外傷超離奇...疑結婚隊伍「敲鑼打鼓」嚇死

羅馬2千年前的暴君甲板現蹤　藏曼哈頓當咖啡桌用50年

蘋果發出警告！　6名泰國異議人士iPhone遭國家級駭客攻擊

在警車拍OnlyFans！猴急情侶後座直接吞吐　警察傻眼：快停啊

16歲帥汪「多晚都起床」迎接家人　門口討抱抱畫面感動千人

統一獅總冠軍戰帶3捕　外野納入老經驗羅國龍

越南Chubb Vietnam奪「2021亞洲超級團隊競賽 明日夢冒險王」冠軍

王淨不會游泳「搏命拍攝溺水畫面」！一下水看到人生走馬燈

先探／謝金河：投資力會慢慢蓋過投機力

買長榮航放半年「獲利翻倍」宣布下飛機　網見1走勢嘆：太可惜

遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

新郎婚禮前被送院　新娘竟和「蒸汽掛燙機」完婚！甜蜜共舞畫面曝

歷時9年！桃機72座空橋全換新　估可減碳3.22萬噸

竹市幸福指數全國第一　林智堅：盼升格後幸福擴大

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

新變種B.1.1.529現蹤3國　專家示警

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

夜釣靈異禁地　鬼魅白影躲樹後合照

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

女鼻子被25公分刀捅爆　畫面曝光

長髮妹打完AZ　2個月髮量掉7成

河邊好多蜥蜴　12歲童探頭驚見女屍

為同僚報仇！警虐殺8黑幫「挖眼分屍」剁生殖器　

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

更多熱門

相關新聞

黃金獵犬突然吠叫　救150人逃大火

黃金獵犬突然吠叫　救150人逃大火

印度卡納塔卡邦一名60歲女子獨自在家時，所養的黃金獵犬突然不斷吠叫，和平常溫馴冷靜的模樣完全不同，一查發現家中竟然起火，附近鄰居也因為狗狗的關係而注意到火災，最後順利幫助150名住戶及時逃離火場，救了主人和大家性命。

跟進美國　印度擬釋出500萬桶戰略儲油

跟進美國　印度擬釋出500萬桶戰略儲油

逼兒童口交非嚴重性侵？印度法院判決引眾怒

逼兒童口交非嚴重性侵？印度法院判決引眾怒

寵物雞穿針織毛衣　對抗冷天閉眼

寵物雞穿針織毛衣　對抗冷天閉眼

火車高速衝到身後　男直播被撞死

火車高速衝到身後　男直播被撞死

關鍵字：

Ranjit Kumar Parida印度婚禮遊行

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面